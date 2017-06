Скоростные трамваи в Волгограде с 1 июля начнут ездить с меньшим интервалом

Скоростные трамваи в Волгограде начнут ездить чаще на 2-3 минуты с 1 июля. Сокращение интервала достигнуто за счет отмены остановки «Автоцентр» в Тракторозаводском районе. В связи с этим поменяется расписание трамвая.

Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, данную остановку убрали после проведенного анализа пассажиропотока. Выяснилось, что она уже давно не востребована пассажирами. И водители впустую тратят время на торможение, открытие и закрытие дверей и последующий разгон.

Однако остановка «Автоцентр» на проспекте Ленина сохранится для автобуса №95 и троллейбуса №12.

Читайте также:В Волгограде на Тулака больше не будет ходить автобус № 95

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.