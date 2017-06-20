20.06.2017   Городская среда   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Скоростные трамваи в Волгограде с 1 июля начнут ездить с меньшим интервалом

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Скоростные трамваи в Волгограде начнут ездить чаще на 2-3 минуты с 1 июля. Сокращение интервала достигнуто за счет отмены остановки «Автоцентр» в Тракторозаводском районе. В связи с этим поменяется расписание трамвая.

Скоростные трамваи начнут ходить чаще

Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, данную остановку убрали после проведенного анализа пассажиропотока. Выяснилось, что она уже давно не востребована пассажирами. И водители впустую тратят время на торможение, открытие и закрытие дверей и последующий разгон.
Однако остановка «Автоцентр» на проспекте Ленина сохранится для автобуса №95 и троллейбуса №12.

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