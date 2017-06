В Волгограде изменится схема движения и появятся выделенные полосы

В Волгограде схема движения претерпит значительные изменения. Оптимизировать транспортные потоки на важнейших магистралях города-миллионника намерены специалисты городского комитета дорожного хозяйства.

Так, одно из решений проекта – организация дополнительных полос на проспекте Ленина для поворота налево на пересечениях с улицами 39-я Гвардейская и Штеменко, а также с проспектом Металлургов.

Еще одно ноу-хау чиновников – выделенная полоса для общественного транспорта. В первую очередь, по словам председатель комитета Виталия Земцова, она будет организована на проспекте Ленина. Практически на всем его протяжении также будут установлены камеры видеофиксации. Они будут отслеживать автолюбителей, оставляющих транспорт в крайней правой полосе.

В дальнейшем выделенные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте Жукова. Это поможет увеличить среднюю скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

На пересечении проспекта Ленина с улицами Комсомольской, Порта-Саида и Аллей Героев изменится направление движения по полосам на перекрестках. На улице Комсомольской в пределах бульварной части проспекта Ленина будут устроены дополнительные полосы движения за счет сужения широкой тротуарной зоны.

Также будут перенесены и обустроены отдельные остановочные пункты для общественного транспорта.

На Самарском разъезде планируется расширить до двух полос въезд на 3-ю продольную магистраль с улицы Землячки. Левый поворот с улицы Землячки на проспект Жукова и обратно будет запрещен. Кроме того, здесь устроят переходно-скоростную полосу на проспект Жукова и улицу Землячки.

На пересечении проспекта Жукова с улицей Рокоссовского синхронизируют режим работы светофоров. Перенесут и обустроят остановочные пункты. Планируется изменить направление движения по полосам на этом перекрестке.

На проспекте Жукова и улице Невской устроят дополнительные полосы для движения транспорта за счет сужения разделительной полосы.

Фото с сайта администрации Волгограда

