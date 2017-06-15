15.06.2017   Городская среда, Права автомобилиста, Разное   Галина Гунькина   комментариев 9

В Волгограде изменится схема движения и появятся выделенные полосы

схема движения
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В Волгограде схема движения претерпит значительные изменения. Оптимизировать транспортные потоки на важнейших магистралях города-миллионника намерены специалисты городского комитета дорожного хозяйства.

Так, одно из решений проекта – организация дополнительных полос на проспекте Ленина для поворота налево на пересечениях с улицами 39-я Гвардейская и Штеменко, а также с проспектом Металлургов.

Еще одно ноу-хау чиновников – выделенная полоса для общественного транспорта. В первую очередь, по словам председатель комитета Виталия Земцова, она будет организована на проспекте Ленина. Практически на всем его протяжении также будут установлены камеры видеофиксации. Они будут отслеживать автолюбителей, оставляющих транспорт в крайней правой полосе.

В дальнейшем выделенные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте Жукова. Это поможет увеличить среднюю скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Схема движения изменится на важнейших магистралях

На пересечении проспекта Ленина с улицами Комсомольской, Порта-Саида и Аллей Героев изменится направление движения по полосам на перекрестках. На улице Комсомольской в пределах бульварной части проспекта Ленина будут устроены дополнительные полосы движения за счет сужения широкой тротуарной зоны.

Также будут перенесены и обустроены отдельные остановочные пункты для общественного транспорта.

На Самарском разъезде планируется расширить до двух полос въезд на 3-ю продольную магистраль с улицы Землячки. Левый поворот с улицы Землячки на проспект Жукова и обратно будет запрещен. Кроме того, здесь устроят переходно-скоростную полосу на проспект Жукова и улицу Землячки.

На пересечении проспекта Жукова с улицей Рокоссовского синхронизируют режим работы светофоров. Перенесут и обустроят остановочные пункты. Планируется изменить направление движения по полосам на этом перекрестке.

На проспекте Жукова и улице Невской устроят дополнительные полосы для движения транспорта за счет сужения разделительной полосы.

Фото с сайта администрации Волгограда

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    • 9 Responses to В Волгограде изменится схема движения и появятся выделенные полосы

    1. Иван:
      16.06.2017 в 16:25

      Просто отремонтируйте дороги. Хватить заниматься ерундой. Пока нет дорог — тратьте все деньги на ремонт. А не на разметку и так далее

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    2. Владимир:
      16.06.2017 в 16:21

      Я водитель и я тоже против полос для автобусов. Кто это вообще придумал делать привилегии общественному транспорту!

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    3. Александр:
      16.06.2017 в 16:18

      Категорически против отдельных полос для маршрутных транспортных средств. Создание таких полос создаст повод для штрафов простых водителей!

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    4. Я:
      16.06.2017 в 16:16

      е

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    5. иван:
      15.06.2017 в 19:44

      а что делать? если общественный транспорт ( маршрутки ) едут во второй и третей полосе. Что Гаи разве не видят? Автобусы . это хорошо,но проезжайте по 51 Гвардейской . только одна обозначенная остановка. Все как и было, автобус останавливается где хочет и как хочет. Ну все знают, а ни чего не делают. ГИБДД идите на переаттестацию. Администрация уйдите, если не можете сделать даже это. Позор.

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    6. вадим:
      15.06.2017 в 19:26

      еше больше пробок

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