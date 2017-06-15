В Волгограде изменится схема движения и появятся выделенные полосы
В Волгограде схема движения претерпит значительные изменения. Оптимизировать транспортные потоки на важнейших магистралях города-миллионника намерены специалисты городского комитета дорожного хозяйства.
Так, одно из решений проекта – организация дополнительных полос на проспекте Ленина для поворота налево на пересечениях с улицами 39-я Гвардейская и Штеменко, а также с проспектом Металлургов.
Еще одно ноу-хау чиновников – выделенная полоса для общественного транспорта. В первую очередь, по словам председатель комитета Виталия Земцова, она будет организована на проспекте Ленина. Практически на всем его протяжении также будут установлены камеры видеофиксации. Они будут отслеживать автолюбителей, оставляющих транспорт в крайней правой полосе.
В дальнейшем выделенные полосы для общественного транспорта появятся также на проспекте Жукова. Это поможет увеличить среднюю скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.
Схема движения изменится на важнейших магистралях
На пересечении проспекта Ленина с улицами Комсомольской, Порта-Саида и Аллей Героев изменится направление движения по полосам на перекрестках. На улице Комсомольской в пределах бульварной части проспекта Ленина будут устроены дополнительные полосы движения за счет сужения широкой тротуарной зоны.
Также будут перенесены и обустроены отдельные остановочные пункты для общественного транспорта.
На Самарском разъезде планируется расширить до двух полос въезд на 3-ю продольную магистраль с улицы Землячки. Левый поворот с улицы Землячки на проспект Жукова и обратно будет запрещен. Кроме того, здесь устроят переходно-скоростную полосу на проспект Жукова и улицу Землячки.
На пересечении проспекта Жукова с улицей Рокоссовского синхронизируют режим работы светофоров. Перенесут и обустроят остановочные пункты. Планируется изменить направление движения по полосам на этом перекрестке.
На проспекте Жукова и улице Невской устроят дополнительные полосы для движения транспорта за счет сужения разделительной полосы.
Фото с сайта администрации Волгограда
Просто отремонтируйте дороги. Хватить заниматься ерундой. Пока нет дорог — тратьте все деньги на ремонт. А не на разметку и так далее
Мужчины все правильно пишите! Приятно читать!
Я водитель и я тоже против полос для автобусов. Кто это вообще придумал делать привилегии общественному транспорту!
Согласен
Категорически против отдельных полос для маршрутных транспортных средств. Создание таких полос создаст повод для штрафов простых водителей!
Полностью согласен!
е
а что делать? если общественный транспорт ( маршрутки ) едут во второй и третей полосе. Что Гаи разве не видят? Автобусы . это хорошо,но проезжайте по 51 Гвардейской . только одна обозначенная остановка. Все как и было, автобус останавливается где хочет и как хочет. Ну все знают, а ни чего не делают. ГИБДД идите на переаттестацию. Администрация уйдите, если не можете сделать даже это. Позор.
еше больше пробок