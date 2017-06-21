21.06.2017   Образование   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Семь выпускников Волгоградской области заработали 100 баллов на ЕГЭ

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Семь выпускников региона набрали сто баллов по физике, литературе и обществознанию. В их числе: ученик гимназии № 11 Дзержинского района Бобровников (физика), Ликтория Сиденкова — гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда (литература), Мария Сердюкова — школа № 37 Волжского (литература), Валерия Агеева — школа № 1 города Фролово (литература).

Семь выпускников стобалльников

По обществознанию отличный результат показали Алексей Харин — гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда, Ярослав Ковалев — лицей №2 Волгограда, Алена Кузьмина — школа № 37 Волжского.

Всего же результаты в 80 баллов и выше по физике показали 311 выпускников Волгоградской области, по литературе — 46 человек, по обществознанию — 101 выпускник.

Напоминаем, что 19 июня стал финальным днем для основного периода сдачи единого госэкзамена.
Резервные дни, когда сдать ЕГЭ смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине, пройдут с 20 июня по 1 июля.
Телефон региональной «горячей линии» по ЕГЭ в Волгоградской области: 8 (8442) 48-49-16.

Фото взято с официального сайта администрации Волгоградской области

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