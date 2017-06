Речные перевозки в Волгограде подорожают с 1 июля

Речные перевозки в Волгограде станут дороже с 1 июля. В волгоградском речпорту сообщили, что плата за проезд по маршруту «Волгоград – Культбаза» увеличится с 64 рублей до 70.

Поднимется стоимость и других направлений. Так, по маршруту «Волгоград – Островная» будет стоить 55 рублей вместо 50, «Руднева – остров Сарпинский», «Обувная фабрика – остров Сарпинский», «Тулака – остров Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Культбаза – Зайчики» подорожают на 4 рубля и теперь стоимость проезда повысится до 44 рублей.

77 рублей вместо 70 будет стоить маршрут «Волгоград – Зайчики». А вот цена за провоз багажа и домашних животных останется прежне – 20 рублей.

Повышение тарифов произошло в связи с повышением стоимости горюче-смазочных материалов и комплектующих.

Читайте также:Грабитель ювелирного в Камышине застрелился в Саратовской области

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.