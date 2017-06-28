28.06.2017   Социум   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Речные перевозки в Волгограде подорожают с 1 июля

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Речные перевозки в Волгограде станут дороже с 1 июля. В волгоградском речпорту сообщили, что плата за проезд по маршруту «Волгоград – Культбаза» увеличится с 64 рублей до 70.

Поднимется стоимость и других направлений. Так, по маршруту «Волгоград – Островная» будет стоить 55 рублей вместо 50, «Руднева – остров Сарпинский», «Обувная фабрика – остров Сарпинский», «Тулака – остров Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Культбаза – Зайчики» подорожают на 4 рубля и теперь стоимость проезда повысится до 44 рублей.

Речные перевозки подорожают

77 рублей вместо 70 будет стоить маршрут «Волгоград – Зайчики». А вот цена за провоз багажа и домашних животных останется прежне – 20 рублей.

Повышение тарифов произошло в связи с повышением стоимости горюче-смазочных материалов и комплектующих.

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