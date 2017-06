В Волгограде стартует проект «Герои чекисты», приуроченный к 100-летию органов безопасности

Волгоградцы, ожидающие общественный транспорт на остановке «Площадь Чекистов», с сегодняшнего дня могут увидеть на стоящем рядом стенде необычную рекламу. На баннере – летопись жизни Ивана Ивановича Левачева, героя Великой Отечественной войны. Этот плакат стал первым, представляющим в Волгограде проект «Герои чекисты».

Автор проекта – Станислав Константинов. Родился в Благовещенске. Говорит, что работать в силовых структурах хотел с детства. И именно в войсках специального назначения. Службу начал в 1996 году во Владивостоке. Два-три года усиленных тренировок, затем – два три раза в год командировки в горячие точки. Карьера чекиста окончилась для него, когда в одной из них он получил контузию.

После увольнения из органов безопасности начал вливаться в гражданскую жизнь. Нашлось время смотреть телевизор, читать прессу.

– Создалось впечатление, что с экранов и газетных страниц о деятельности органов безопасности не звучит ничего, кроме негатива, – говорит Станислав Геннадьевич. – Тогда-то и зародилась у меня идея – рассказать жителям российских городов о героях-чекистах.

Обсудив идею с друзьями, действующими сотрудниками ФСБ, Константинов обратился в УФСБ по Рязанской области с просьбой о том, чтобы ему разрешили работать в архиве ведомства. Затем – поиски родственников погибших героев, переговоры с женами, детьми, внуками погибших сотрудников. И, наконец, презентация проекта.

После были Хабаровск, Владивосток и, наконец, Волгоград. Разместить около десятка биографий героев-чекистов на остановках в городе-герое было решено к 100-летию органов безопасности. Открывает проект баннер с историей жизни Ивана Ивановича Левачева, скончавшегося в прошлом, 2016-м году. Ровесника службы, которую сегодня знают как ФСБ.

И. И. Левачев – участник Сталинградской битвы. Родился 9 октября 1914 года. В 1934 году начал службу в Красной Армии в составе 84-го артиллерийского полка. В 1940 году направлен на учебу в секретную школу в Ленинград.

В дни Сталинградской битвы защищал город в составе 10 дивизии войск НКВД. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За безупречную службу».

Всего в городах России, которые входят в сферу интересов Станислава Константинова и его единомышленника дизайнера Сергея Соловова, размещено около 70 плакатов с биографиями героев-чекистов. Но этот проект – не единственный в их багаже.

Еще одна идея – «Историческая остановка» – в Волгограде, к сожалению, не прижилась. Местные чиновники встретили ее прохладно, и продержался проект только один сезон. В других городах при поддержке местных администраций его участники – школьники и студенты – разрабатывают макеты, тематические плакаты и исторические справки, посвященные значимым событиям и достопримечательностям родного края.

В реализации проекта «Герои чекисты» помощь чиновников не требуется. А в УФСБ по Волгоградской области Станислава Константинова всегда готовы поддержать. Впереди – продолжение проекта, в рамках которого жителям города расскажут о героях послевоенных лет, в том числе, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. А о ребятах, которые отдали свою жизнь при защите конституционного строя и борьбе с терроризмом.

