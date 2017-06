Волгоградским выпускникам: при выборе вуза нужна бдительность

В России стартовал прием документов в вузы страны. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) предупреждает выпускников: при выборе вуза нужна бдительность.

Прежде чем подать документы в вуз или его филиал, убедитесь сначала в наличии действующей лицензии у этого учебного заведения. Также следует узнать – есть ли у института государственная аккредитация по выбранной для обучения программе. Не запрещено ли ему проводить прием обучающихся.

Если у вуза нет госаккредитации или она приостановлена, вуз не имеет права проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца.

Выпускникам это может помешать заниматься определенной профессиональной деятельностью. Например, занимать должности, для которых законодательством РФ определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации.

В случае лишения или приостановления госаккредитации программы вуза, обучающимся не может быть гарантирована отсрочка от призыва на службу в Вооруженных силах РФ. Они не могут использовать для оплаты обучения средства материнского капитала.

Проверить наличие у вуза лицензии, аккредитации и отсутствие запрета на прием можно на портале «Карта вузов» (kartavuzov.ru).

Рособрнадзор также напоминает – для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля. Вузы, проводящие прием на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности, должны завершить прием документов не ранее 7 июля. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления по результатам иных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – не ранее 10 июля.

Абитуриент может подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям или направлениям подготовки в каждом.

Зачисление обучающихся на основные конкурсные места осуществляется в два этапа: 3 августа должно быть заполнено 80% конкурсных мест, 8 августа – оставшиеся конкурсные места. Более подробно с порядком приема можно ознакомиться на сайте base.garant.ru/71238710.

Фото с сайта администрации Волгоградской области

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.