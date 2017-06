Готовы ли волгоградцы платить курортный сбор — мнение экспертов ИНТЕРа

С приходом лета вновь зашли разговоры о введении курортного сбора в нашей стране. На днях в Госдуму внесен новый законопроект, в котором планируется брать «налог» за отдых не с туристов, а с гостиниц, санаториев, кафе, магазинов сувенирной продукции и прочих представителей курортного бизнеса. Авторы инициативы считают, что это никак не скажется на конечной стоимости путевок, но подобное утверждение вызывает большие сомнения. А вы готовы во время отдыха в России платить курортный сбор?

Галина Болдырева, председатель регионального отделения РОДП «Яблоко»:

— Это очередные абсолютно не оправданные поборы. Россияне и так в большинстве своем отдыхают в той местности, где живут, так как проезд, проживание в курортных зонах оборачивается в очень немаленькую сумму. Например, моя мечта съездить на Байкал, так, наверное, и останется мечтой – стоимость перелета неподъемная. Власти в очередной раз добьются того, что часть этого бизнеса просто уйдет в тень: люди будут останавливаться, например, не в гостиницах, а у частных лиц. И опять же главный вопрос: на что пойдут собранные средства?

Леонид Семергей, член регионального отделения ОНФ:

— Готов не готов, заплатить придется. На мой взгляд, все это просто судорожные поиски денег, которые в очередной раз разойдутся непонятно на какие цели. Ничего нового наши законодатели не придумали, Петр I брал налог на бороды, несколько лет назад я помню озвучивалась инициатива ввести налог на вывески на иностранном языке. Просто закидывают очередную идею в пространство, смотрят как люди отреагируют. Пока мы не научимся рационально расходовать имеющиеся в стране деньги, ни к какому положительного эффекту такие инициативы не приведут.

Тимур Нелин, преподаватель кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения ВолГУ:

— Я не готов платить курортный сбор. На мой взгляд, власти просто пытаются воспользоваться ситуацией. В связи с введением санкций, ухудшением уровня жизни россиян, гораздо меньше людей могут позволить себе поехать отдохнуть за границу, чем это было до 2014 года. Да, инициаторы подобных законов апеллируют к тому, что аналогичные налоги есть в других странах. Но в других странах и уровень сервиса другой, и соответствующая инфраструктура в наличии. А наша страна пытается перенимать опыт, не перенимая обязательств.

Фото newspotok.ru

