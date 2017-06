В предстоящие выходные в области отметят День молодежи

В предстоящие выходные в городах и районах области отметят День молодежи. В Волгограде основные мероприятия пройдут на Центральной набережной. В субботу на верхней террасе в 14.00 начнется танцевальный батл «Volga VIBES». В 17.00 стартует фестиваль «Молодежь на Волге» с мастер-классами по изготовлению коктейлей и розыгрышем призов.

В воскресенье с 15.00 на верхней террасе стартуют фестиваль «Музыкальный Джем», турнир по игре «Что? Где? Когда?», «Умный пикник» и турнир по воркауту. На нижней террасе в 17.00 состоится концерт с участием Юлианны Карауловой.

В Волжском праздновать начнут уже 23 июня в 21.00 и завершат 25 июня в 22.00. Чемпионат по автозвуку, рок-фестиваль «Живой звук» и «Молодежный Бродвей» будут проходить в ПКиО «Волжский» и в парке «Гидростроитель» с ура до позднего вечера.

В Михайловке 24 июня с 19.00 на площади Молодежного центра стартует «Молодежный Арбат», затем начнется детская игровая программа «Весело вместе!», программа «Время молодых», дискотека, файер шоу. Завершится празднование в 22.00 фейерверком.

А в Камышине в День моложежи в Художественной галерее с 11.00 до 16.00 пройдет II фестиваль японской культуры и аниме-рисунков. Для гостей будет открыта ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и выставка аниме-рисунков. Свои творческие способности можно будет проявить в ходе мастер-классов. Завершением фестиваля станет косплей-дефиле.

Фото с сайта мэрии Волгограда

