Отдельная полоса для автобусов и троллейбусов появится в центре Волгограда
Отдельная полоса для общественного транспорта с 10 июля появится в центральной части Волгограда, а именно, на проспекте В.И. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.
Выделение отдельной полосы на проезжей части позволит повысить скорость продвижения общественного транспорта примерно на 30 %.
Отдельная полоса для автобусов
Как пояснили в мэрии, в связи с этим на проспекте Ленина появятся специальные знаки и дорожная разметка, которая будет запрещать движение другого транспорта в крайнем правом ряду.
Кроме того, будут установлены и камеры видеофиксации. Они будут фиксировать нарушения, припаркованные на полосе машины, будут забираться автоэвакуаторами.
Подобная же отдельная полоса для транспорта также появится на проспекте им. Маршала Жукова.
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