Отдельная полоса для автобусов и троллейбусов появится в центре Волгограда

Отдельная полоса для общественного транспорта с 10 июля появится в центральной части Волгограда, а именно, на проспекте В.И. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.

Выделение отдельной полосы на проезжей части позволит повысить скорость продвижения общественного транспорта примерно на 30 %.

Как пояснили в мэрии, в связи с этим на проспекте Ленина появятся специальные знаки и дорожная разметка, которая будет запрещать движение другого транспорта в крайнем правом ряду.

Кроме того, будут установлены и камеры видеофиксации. Они будут фиксировать нарушения, припаркованные на полосе машины, будут забираться автоэвакуаторами.

Подобная же отдельная полоса для транспорта также появится на проспекте им. Маршала Жукова.

