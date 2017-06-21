21.06.2017   Городская среда   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Отдельная полоса для автобусов и троллейбусов появится в центре Волгограда

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Отдельная полоса для общественного транспорта с 10 июля появится в центральной части Волгограда, а именно, на проспекте В.И. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.
Выделение отдельной полосы на проезжей части позволит повысить скорость продвижения общественного транспорта примерно на 30 %.

Отдельная полоса для автобусов

Как пояснили в мэрии, в связи с этим на проспекте Ленина появятся специальные знаки и дорожная разметка, которая будет запрещать движение другого транспорта в крайнем правом ряду.
Кроме того, будут установлены и камеры видеофиксации. Они будут фиксировать нарушения, припаркованные на полосе машины, будут забираться автоэвакуаторами.
Подобная же отдельная полоса для транспорта также появится на проспекте им. Маршала Жукова.

Читайте также: Транспортная схема: будут ли в Волгограде переносить автовокзал к аэропорту?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Читайте так же:
  • В Волгограде изменится схема движения и появятся выделенные полосы
  • «Сердце Волгоградской области» появится под Волгоградом
  • Центр Волгограда будет перекрыт 11 и 12 июня

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 71.75MB | MySQL:70 | 0,826sec
    //VK 230914