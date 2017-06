Официальный ответ ГУ МВД России по Волгоградской области

«26 марта 2017 года на веб-сайте inter-volgograd.ru (ООО «Еженедельная газета «ИНТЕР») был опубликован материал «Жительница Суровикинского района жалуется на произвол сотрудников ГИБДД» (адрес ссылки: http://inter-volgograd.ru/2017/03/proizvol-sotrudnikov-gibdd), в котором сообщается о жалобе жительницы Суровикинского района гр. Поляковой Г.Г. На действия сотрудников ГИБДД, якобы причинивших ей телесные повреждения при составлении административного протокола.

С целью проверки достоверности указанных в материале сведений, Суровикинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой установлено, что нарушений со стороны сотрудников ДПС отдела ГИБДД отдела МВД России по Суровикинскому району в отношении данной гражданки в части применения к последней физической силы при составлении административного материала не допущено.

ГУ МВД России по Волгоградской области»

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.