О грозах и сильных порывах ветра в Волгограде предупреждает МЧС

О грозах и сильных порывах ветра волгоградцев предупреждает МЧС. Сегодня, 21 июня, и завтра утром, 22 июня в Волгограде и области возможны грозы, сопровождающиеся усилением юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, сотрудники МЧС напоминают жителям региона и города соблюдать меры безопасности: не проходить рядом с шаткими строениями, не парковать автомобили возле деревьев и щитов, не оставлять открытыми в квартирах форточки и окна.

