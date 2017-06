Летние лагеря в Волгоградской области после инспектирования открылись не все

Летние лагеря в Волгоградской области не все прошли инспекцию, проведенную областной прокуратурой. В ходе проверок выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В пяти организациях не оказалось также санитарно-эпидемиологических заключений. В связи с этим, в них были сдвинуты сроки заезда детей.

Прокуратура предупреждает родителей: необходимо внимательно относиться к выбору летнего лагеря для своего ребенка. всего этим летом в Волгоградской области должны отдохнуть более 149 тысяч детей в 724 детских оздоровительных учреждениях.

Летняя оздоровительная кампания в регионе в этом году началась 29 мая. Всего в 2017 году организовано 33 профильных смены творческой, спортивной, лидерской патриотической направленности. В числе детей, которые провести летние каникулы в лагере, 85 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они посетят специализированный лагерь отдыха и творческой реабилитации.

