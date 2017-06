Кому из волгоградцев положены компенсации за путевки в детские лагеря

В регионе в разгаре летняя оздоровительная кампания. Родителей в связи с этим волную два вопроса — состояние лагерей и кому положены компенсации за путевки в детские лагеря.

Проверки в детских лагерях отдыха провели прокуратуры области. И выявили не единичные нарушения, в том числе, в сфере санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Кроме того, в 3 районах области обнаружились 5 организаций, не имеющих санитарно-эпидемиологических заключений для начала деятельности детских оздоровительных лагерей, что привело к переносу сроков начала детского отдыха.

В связи с этим прокуратура области обращает внимание родителей, планирующих отправить своих детей в летние оздоровительные учреждения, на необходимость внимательного отношения к выбору летнего лагеря.

Нашли недочеты в деятельности лагерей и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Какие именно, ведомство не уточняет. Сообщается только, что касаются они размещения детей и организации питания. По итогам проверки составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, на ответственных лиц наложено 17 штрафов.

Между тем родителей волнуют не только условия содержания детей в лагерях, но и то, какие компенсации они могут получить за путевки. В соответствии с постановлением администрации области (30.05.2017, №273-п), компенсация предоставляется одному из родителей на ребенка в возрасте от 6,5 до 17 включительно, проживающего на дату начала смены на территории региона. Но не всем семьям, а только одиноким родителям.

Также компенсации положены в том случае, если один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС РФ, погиб, пропал без вести или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей. Компенсации также могут получить родители – ветераны боевых действий. Многодетные семьи, которым предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные ст. 17 Социального кодекса.

Для получения компенсации заявитель не позднее 1 октября текущего года должен предоставить в областной комитет молодежной политики заявление по утвержденной форме. А также следующие документы: копию паспорта; копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка; копии документов, подтверждающих оплату путевки одним из родителей; копию паспорта родителя, оплатившего путевку, если он не является заявителем.

В копии обратного талона к путевке должны содержаться реквизиты, установленные п. 3 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. Положение утверждено постановлением Правительства РФ 6.05.2008, №359.

В случае, если родитель погиб, предоставляется копия документа, подтверждающего гибель. Для родителей, имеющих увечье – копию заключения ВВК. Копию удостоверения ветерана боевых действий члена семьи ребенка – если ребенок из семьи ветерана боевых действий. Копию удостоверения многодетной семьи – если ребенок из многодетной семьи.

