Карантин по бешенству введен в Волгограде из-за летучей мыши

Карантин по бешенству введен на территории жилого массива в Центральном районе Волгограда. Причиной такого решения стало бешенство, обнаруженное у летучей мыши.

Ветеринарная служба области занята вакцинированием домашних животных и дезинфекцией территории в центре города. Сюда вошли дома № 10, 14 по улице Мира, № 14 по улице Пушкина, № 10 по проспекту Ленина, № 5 на Аллее Героев, № 2 на площади Павших Борцов.

Известно, что карантин введен на два месяца. В связи с этим, в течение этого периода будет запрещено проводить выставки кошек и собак, а также торговать животными или вывозить их за пределы карантинной зоны.

