Сегодня волгоградские коммунисты выдвинули кандидатов на довыборах в облдуму. Решение принято на заседании бюро Сталинградского обкома КПРФ.

Кандидатом по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9 стал Денис Плакущев, первый секретарь Ленинского районного комитета.

Кандидатом по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 – Евгений Олейников, председатель Совета Волгоградского антикоррупционного комитета.

Напомним, два кресла в региональном парламенте освободились в связи с тем, что осенью прошлого года Татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко стали депутатами Госдумы седьмого созыва.

Полномочия окружных комиссий возложены на территориальные избирательные комиссии Среднеахтубинского района и Дзержинского района Волгограда.

Кроме того, в единый день голосования в регионе планируется 71 кампания местного уровня – должностных лиц местного самоуправления будут выбирать в 17 муниципальных районах и одном городском округе.

Замещению подлежит 301 мандат, в том числе 44 – главы сельских поселений и 257 – депутаты представительных органов местного самоуправления.

Всего 10 сентября в организации голосования на территории Волгоградской области будут задействованы 22 территориальных и 313 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей составляет более 308 тысяча человек.

Особенность этой кампании будет заключаться в том, что впервые в регионе будет применена технология QR-кода на территории всех муниципальных образований, где состоятся выборы.

Партии должны определиться с кандидатами в облдуму не позднее 4 июля. Самовыдвиженцы могут предоставлять необходимые для выдвижения документы в окружные избиркомы до 5 июля включительно.

– Планируется, что не позднее 14 сентября окружные избирательные комиссии определят результаты выборов по одномандатным округам, а облизбирком подведет их общие итоги, – уточнила ИНТЕРу пресс-секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Екатерина Кулешова.

Фото предоставлено избиркомом Волгоградской области

