В Волгоградской области открыли «горячие линии» для отпускников и родителей школьников

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области консультирует туристов и родителей, которые собираются отправить детей на летний отдых. Здесь открыли «горячие линии» для отпускников.

По вопросам организации детского отдыха и оздоровления «горячая линия» будет работать в течение всего летнего сезона. Обращаться в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.30 по телефонам:

24-36-30 – «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области,

23-86-56, 24-36-54 – отдел надзора по гигиене детей и подростков,

23-21-37 – консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по вопросам, касающимся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасных условий пребывания, организации питания, перевозки к местам отдыха, содержание детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников оздоровительных учреждений, а также по вопросам действующих нормативных гигиенических требований.

Отпускникам, собирающимся в дорогу, в региональном управлении Роспотребнадзора расскажут, как предостеречь себя от неприятных ситуаций на отдыхе или в дороге. Специалисты также посоветуют, какие прививки необходимо сделать и как защитить свои права потребителя туристических услуг.

«Горячая линия» по вопросам в сфере туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом будет работать по 10 июля. Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17:00 (перерыв с 12.30 до 13.00) по телефонам:

38-49-53, 38-44-74 – отдел защиты прав потребителей,

23-85-90 – отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории.

