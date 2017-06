Городищенский район взял курс на возрождение?

Городищенский район – один из самых приближенных к областному центру. Несмотря на то, что это делает его, казалось бы, привлекательным как для проживания, так и для инвесторов, положение района по многим направлениям долгое время оставалось сложным из-за кризиса местной власти.

Одна из самых проблематичных – сфера ЖКХ. Причин тому несколько. Во-первых, на лицо ветхость коммунальных сетей и коммунальной техники. Во-вторых, имеющийся солидный долг пред ресурсоснабжающими организациями предприятий райцентра.

Чтобы переломить ситуацию, с 1 января 2016 года все полномочия по ЖКХ были переданы муниципалитету. В связи с этим разработан целый комплекс мероприятий, куда входит не только подготовка к отопительному сезону, но и многое другое. Постепенно приобретается оборудование и техника для нужд сельских поселений. Так, в течение года было закуплено шесть насосов, экскаватор, погрузчик, водовозка, ассенизаторская машина.

Городищенский район наряду с другими муниципалитетами Волгоградской области принимал участие в областном конкурсе по развитию центральных территорий райцентров и получил в итоге средств даже в большем объеме, чем другие.

На эти деньги была не только полностью реконструирована площадь в центре поселка, где появился сухой фонтан, вымощены дорожки, установлены новые скамейки, фонари, но и построена многофункциональная спортивная площадка на территории Городищенской средней школы № 1.

Аналогичная спортивная площадка будет построена уже в этом году и на территории ФОКа, который располагается в непосредственной близости от школы № 2. Сегодня здесь ведутся работы по замене асфальтового покрытия, скоро появится видеонаблюдение, новое освещение.

Финальным этапом по благоустройству райцентра станет территория у Городищенской школы № 3, запланированная на 2018 год. В этом году подобные спортплощадки появятся в Орловском и Новожизненском сельских поселениях. На будущий год – в поселках Карповка, Котлубань, Песковатка.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» в прошлом году построены автомобильные дороги в Самофаловке и Карповке. Участвует район и в программе по обеспечению жильем молодых семей.

В декабре прошлого года губернатор региона принял решение выделить Городищенскому району средства на реконструкцию стадиона «Звезда». Объект построен еще в 80-е годы прошлого века и когда-то был одним из самых крупных и современных в области. Однако в постсоветский период стадион оказался непосильным бременем для района. Трибуны, помещения, водоснабжение пришли в полную негодность.

На территории стадиона планируется построить также здание, где можно было бы разместить раздевалки, а также помещения для проведения спортивных секций. Это увеличит возможности спортивной школы и разгрузит ДК, на чьей территории в настоящее время находится этот объект.

Очевидно, что приоритетным направлением на сегодня в Городищенском районе является социальная сфера. Конечно, существует еще много вопросов, которые ждут разрешения: строительство внутрипоселковых дорог, земельные споры, отсутствие молочной кухни и т. д. В одночасье все их решить невозможно, как невозможно объять необъятное. Главное, чтобы люди чувствовали, что эти перемены не временные меры, а курс на возрождение.

Оксана Яблочкина

