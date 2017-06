Фонд Тимченко объявляет о начале III Всероссийского конкурса дневников «Наши истории»

20 июня 2017 г. в 13:00 в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова состоится презентация книги «Неправильный аист и другие наши истории». Здесь собраны 432 уникальных дневника приёмных родителей и детей. Их авторами являются участники I Всероссийского конкурса «Наши истории», организованного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в 2015 г.

К презентации приурочено объявление о начале III ежегодного Всероссийского конкурса «Наши истории». Приёмным семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, предоставляется возможность поделиться своими жизненными историями.

В торжественной церемонии презентации книги «Неправильный аист» примет участие председатель Наблюдательного совета Фонда Ксения Геннадьевна Франк. Гостями презентации станут представители Министерства образования и науки РФ, издательства «Альпина», в содружестве с которым готовилась книга, редактор книги Екатерина Печуричко и вся творческая группа, а также авторы дневников.

Идея создания книги родилась по итогам первого конкурса «Наши истории». Эксперты, члены жюри и сотрудники Фонда Тимченко были впечатлены непридуманными историями участников. Каждая история – рассказ о семье, о том, почему родители решили взять на воспитание детей-сирот, как принимали это решение, какие трудности и страхи пришлось преодолеть, как родители учили детей снова верить взрослым.

«Неправильный аист и другие наши истории» – уникальное для России издание, которое даёт честные ответы на вопросы тех, кто собирается взять приёмного ребёнка. Важно отметить, что книга – вовсе не методическое пособие. Это собрание правдивых рассказов о жизненном опыте людей. Это откровенный разговор о важных вещах.

Для Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко профилактика сиротства является одним из приоритетных направлений, поэтому Фонд решил издать книгу и таким образом помочь тысячам семей, которые хотят взять на воспитание приёмных детей.

«Долгие годы в нашей стране было не принято говорить о «не своих» детях, – отмечает Мария Морозова, Генеральный директор Фонда Тимченко. – Поэтому мы переживали, что приёмные семьи не захотят делиться сокровенным, и на конкурс «Наши истории» придёт мало работ. Но отклик был большим, и интерес к конкурсу растёт.

Книга «Неправильный аист» показывает читателю настоящую жизнь тех, кто готов относиться к «не своим» детям как к своим, искренне и бескорыстно давая им поддержку и заботу. Читатели смогут увидеть, как меняются и расцветают дети в любящей семье. Уверена, что, прочитав эти непридуманные истории, нельзя остаться равнодушным. А кто-то, возможно, найдёт в них рецепт настоящего счастья и примет для себя важное решение — взять приёмного ребёнка и подарить ему семейное тепло и заботу».

Книга «Неправильный аист и другие наши истории» состоит из трёх частей. В первой части целиком публикуются дневники 22 приёмных семей. Вторая часть, которая получила название «111 трудностей приёмной семьи и опыт их преодоления», объединяет 10 типичных сложных ситуаций и опыт их решения. Каждая ситуация описывается цитатами из историй детей и родителей.

Третья часть книги называется «299 успешных попыток изменить чью-то жизнь». Это калейдоскоп историй, с цитатами из дневников. Несмотря на краткость цитат, в каждом абзаце видны переживания родителей, их упорство и решимость сделать своих приёмных детей счастливыми. Творческая группа почти два года работала над созданием книги. Было организовано 22 фотосессии в разных уголках России, чтобы проиллюстрировать истории.

«Для первой части книги мы выбирали такие истории, чтобы представить самые разные семьи, – рассказывает Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко. – Так, чтобы можно было увидеть истории семей, живущих в мегаполисе и в дальней деревне Ленинградской области, с 10 приёмными ребятишками или только с одним, воспитывающих подростков или особых детей, с мамой и папой, только с мамой или только с папой. Ценность этих историй заключается в том, что мамы и папы не скрывают своих страхов и ошибок.

Для меня особая радость и гордость, состоят в том, что десятки людей со всей страны помогали создавать книгу, которую можно считать энциклопедией отношений в семье. Мы очень признательны экспертам, фотографам, иллюстраторам и издательству за то, что проект получился. И пусть аист неправильный, но мы уверены, что он принесёт счастье тысячам российских семей».

Книга адресована настоящим и будущим приёмным родителям, сотрудникам органов опеки и попечительства, представителям исполнительной и законодательной власти, журналистам, людям из ближайшего окружения приёмных семей и др. То есть, почти всем, кто связан с темой приёмных семей, кто призван решать проблему сиротства или просто неравнодушен к этой теме. Фонд Тимченко думает о серии книг, в основу которых лягут новые дневники более чем 200 воспитанников приёмных семей, участвовавших в конкурсе «Наши истории» в 2016 году.

В 2017 г. III Всероссийский конкурс приёмных семей «Наши истории» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Номинации конкурса дают возможность поделиться своими историями и подросткам 14–18 лет, и молодым людям 18–25 лет, и родителям.

Дневники и истории из своей жизни можно прислать на конкурс «Наши истории» до 27 сентября 2017 г. По сложившейся традиции экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приёмные родители.

С 20 июня до 16 октября 2017 г. будет проходить народное голосование – любой человек сможет проголосовать за конкурсные истории, которые будут размещены на сайте www.nashiistorii.org. Итоги Конкурса «Наши истории» – 2017 Фонд Тимченко объявит 7 ноября 2017 г., а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели гран-при и победители в номинации «Народное голосование» встретятся на церемонии награждения.

Фонд Тимченко надеется, что особое внимание к особенным детям и приёмным семьям поможет лучше понять их реальные потребности и рассказать, что диагноз не должен быть приговором для детей-сирот. Любящая семья способна дать ребёнку шанс вырасти развитым и самостоятельным человеком. Участники Конкурса «Наши истории» – 2017 смогут рассказать об этом в своих дневниках.

Официальный сайт конкурса:

www.nashiistorii.org

Официальные страницы конкурса в социальных сетях:

https://www.facebook.com/ourstories.contest

http://vk.com/ourstories.contest

Пресс-центр конкурса:

Екатерина Каштыкина

тел.: +7 (495) 660 56 40, моб.: +7 (905) 577 55 48,

e-mail: ekashtikina@timchenkofoundation.org

