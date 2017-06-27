27.06.2017   Культура   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Единый туристский патриотический маршрут соединит Волгоград и Брест

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Единый туристский патриотический маршрут, связывающий Волгоград и Брест, появится вскоре в рамках подготовки Волгоградской области к 75-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
В связи с этим 29-30 июня в Волгограде пройдет международная конференция «Перспективы развития патриотического туризма между Волгоградом и Брестом», участники которой обсудят все варианты развития сотрудничества.

Единый туристический патриотический маршрут соединит Волгоград и Брест

Уже известно, что в перспективе создание единого туристического маршрута «Мамаев курган (Волгоград) — Брестская крепость (Брест)».

На мероприятии должно быть также подписано соглашение о сотрудничестве между двумя Туристско-информационными центрами Волгоградской области и Брестской области республики Беларусь.
Во второй день конференции, пятницу, запланирована патриотическая акция, которая пройдет на Площади Павших борцов. В ней примут участие делегации обеих сторон. Для гостей из Брестской области будет организована большая экскурсионная программа. А ее рамках белорусские представители посетят Мамаев курган, исторический центр города, «Солдатское поле» в Городищенском районе и Россошинское военное кладбище.

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