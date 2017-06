День семьи, любви и верности пройдет в Волгограде 8 июля

День семьи, любви и верности пройдет в Волгограде, как обычно, 8 июля. В этот день планируется чествование многодетных семей и вручение им почетных знаков «Материнская слава Волгограда», а также супружеских пар, проживших много лет вместе.

Начало праздника запланировано на 18.00. На верхней террасе Центральной набережной будет звучать живая музыка.

Друг друга будут сменять оркестр «Комбо-джаз-бенд», ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и ансамбль эстрадного пения «Семицветик».

Мастера аквагрима всем желающим будут рисовать символ праздника – голубь. Традиционно горожане смогут развлечь себя, приняв участие в конкурсах.

Завершится праздник просмотром фильма «Восемь лучших свиданий», который начнется в 20.00.

