27.06.2017   Городская среда   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

День семьи, любви и верности пройдет в Волгограде 8 июля

отметят день молодежи
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День семьи, любви и верности пройдет в Волгограде, как обычно, 8 июля. В этот день планируется чествование многодетных семей и вручение им почетных знаков «Материнская слава Волгограда», а также супружеских пар, проживших много лет вместе.
Начало праздника запланировано на 18.00. На верхней террасе Центральной набережной будет звучать живая музыка.

День семьи, любви и верности в Волгограде

Друг друга будут сменять оркестр «Комбо-джаз-бенд», ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и ансамбль эстрадного пения «Семицветик».
Мастера аквагрима всем желающим будут рисовать символ праздника – голубь. Традиционно горожане смогут развлечь себя, приняв участие в конкурсах.
Завершится праздник просмотром фильма «Восемь лучших свиданий», который начнется в 20.00.

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