Вот что думают о дорогах города жители Волгограда

Что думают волгоградцы о дорогах города? Таким вопросом задались специалисты фонда «Институт экономических и социальных исследований» («ИЭСИ»).

Наиболее важной проблемой дорожного движения в городе волгоградцы назвали неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия. Им недовольны 81% жителей. Районы-лидеры по этому показателю – Дзержинский (96,5% возмущенных), Краснооктябрьский (92,2%), Центральный (89,7%) и Тракторозаводской (86,4%). Жалуются на плохое состояние дорог все группы населения вне зависимости от пола, возраста или материального состояния.

В числе других раздражителей – нарушения водителями правил дорожного движения (40%). Этим недовольны и автолюбители, и пешеходы.

Не устраивает жителей областного центра недостаточное количество маршрутов общественного транспорта (30%). Больше всего отменой привычных маршрутов троллейбусов и маршруток обеспокоены жители Советского, Кировского и Красноармейского районов – 34%.

Почти 40% жителей самого отдаленного района города – Красноармейского, возмущаются ранним прекращением движения общественного транспорта в вечернее время. А 44% жителей Дзержинского района отмечают плохо оборудованные остановки общественного транспорта.

В ходе опроса специалисты фонда параллельно выяснили – личным транспортом в областном центре управляют около трети жителей города. Пятая часть – ежедневно.

Среди автолюбителей пока еще преобладают мужчины – их за рулем 57%, тогда как автоледи – 43%. Подавляющее большинство волгоградок (87%) вообще не намерены водить личный автомобиль.

88% волгоградцев, хотя бы иногда пользуются общественным транспортом. Ежедневно – 44%.

Наиболее популярным средством передвижения в Волгограде, вопреки уверениям властей, остаются маршрутки. Хотя бы иногда ими пользуются 65% жителей – независимо от пола, возраста или материального состояния. Предпочтение этому виду транспорта отдают чаще всего жители Красноармейского, Краснооктябрьского и Центрального районов.

Второе место по популярности занимает автобус, хотя бы иногда поездки на нем совершают почти половина волгоградцев. Чаще всего – жители Советского и Кировского районов. На третьем месте расположился трамвай (32%), далее следуют троллейбус (24%) и электричка (5%). Последней пользуются преимущественно жители Красноармейского и Кировского районов.

Никогда не пользуются общественным транспортом 12% горожан. Среди мужчин этот показатель выше – 19%.

Уличный опрос проводил фонд «Институт экономических и социальных исследований». Объем выборки – 600 человек, погрешность измерения – 4,1%.

С полным текстом проведенного исследования можно ознакомиться на сайте Фонда.

Инфографику предоставил «Институт экономических и социальных исследований»

