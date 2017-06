Банк России представил динамику потребительских цен в мае 2017 года в ЮФО

Банк России, а точнее, Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации на основании данных Росстата провел анализ сложившейся ценовой политики в ЮФО и обнародовал его результаты. Так, в мае 2017 года инфляция в ЮФО составила 4,7%. Сравнивая эти показатели с майскими показателями 2016 года, цифра несколько подросла – было 4,3%.

По мнению Банка России, сохранилось влияние слабого потребительского спроса и укрепления рубля на рост потребительских цен, носящее, как известно, ограничивающий характер. Это нашло отражение в динамике стоимости товаров непродовольственной группы. Так, темпы прироста цен на такого рода товары замедлились с 4,2% до 4,0% г/г.

Конкретно это можно отнести к росту цен на ткани, обувь и одежду, парфюмерно-косметические и медицинские товары, легковые автомобили, строительные материалы, электротовары и другие бытовые приборы. Снизились также цены на телерадиотовары.

Банк России отметил, что в мае этого года произошло несущественное повышение продовольственной инфляции. Это, по мнению экспертов, связано с тем, что прошлогодний урожай овощей исчерпался, а новый реализуется уже по более высокой ценовой категории (с 4,0% до 4,7%). Увеличились также цены на услуги (с 5,4% до 6,0%).

А вот в группе продовольственных товаров отмечено снижение цен на сахар, яйца, крупу и бобовые, масло подсолнечное, фрукты и цитрусовые. Замедлился рост цен на мясопродукты и рыбопродукты, кондитерские и макаронные изделия.

В группе платных услуг цены растут, но снизились темпы подорожания услуг пассажирского транспорта, услуг туризма, бытовых услуг.

Снижение инфляции в мае текущего года зафиксировано в г. Севастополь и Астраханской области. Что касается Волгоградской области, здесь, как и в астраханском регионе характерен пониженный уровень инфляции относительно среднего показателя по России (4,1%). Другими словами, по сравнению со всей Россией, наша инфляция – скромна и сдержанна.

