Авиарейсы из Волгограда в Сочи и Стамбул отменены

Авиарейсы из Волгограда на Сочи и Стамбул отменены. Сегодня, 21 июня, в 04:15 пассажиры должны были вылететь в Стамбул. но рейс не состоялся. Не смогут улететь волгоградцы и в Сочи в четверг, 22 июня, в 02:05.

Напомним, оба эти рейсы введены накануне сезона отдыха. На Стамбул сообщение было открыто только 20 июня. Первый рейс состоялся, но и только. Как пояснили в авиакомпании ЗАО «Нордавиа-региональные авиалинии», выполняющей полеты, пассажиропоток на этом направлении оказался очень маленьким. В связи с этим было принято решение приостановить полеты в этом направлении до 6 июля, несмотря на то, что рейсы расписаны до октября.

По той же причине перестанет работать и направление на Сочи. Пассажирам, которые успели приобрести билеты, вернули затраченные деньги полностью.

