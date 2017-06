Алексей Леденев: «Мы заняли свою нишу…» (Городищенский район)

КФХ Алексея Леденева имеет в Кузьмичах глубокие корни. Фермерской деятельностью семья стала заниматься одна из первых в Городищенском районе: тогда работали две отрасли – животноводство и овощеводство. Со временем от животноводческой отрасли пришлось отказаться, а вот производство овощей стало набирать обороты.

Сегодня, по словам главы КФХ, хозяйство заняло свою нишу. В настоящее время здесь выращивается целый перечень овощей как ранних, так и поздних сортов: лук, морковь, капуста, огурец, свекла.

С каждым годом увеличивается и орошаемый клин, количество угодий. Так, по сравнению с прошлым годом в хозяйстве посевные площади возросли на 20 %, с 500 га до 650 га.

Сейчас наступил новый овощной сезон. Изменилось ли что-то в плане сбыта для овощеводов региона, учитывая, действующее эмбарго, введенное Россией по отношению к странам Евросоюза, Украины и некоторых других стран?

— Нет, особо ничего не поменялось, — говорит глава КФХ. — Честно признаться, эмбарго мы практически не ощущаем. Нас больше волнует внутренняя высокая конкуренция. В Волгоградской области на лицо перепроизводство овощей, поэтому мы постоянно вынуждены работать по наведению новых контактов по сбыту.

Ранняя овощная продукция уже отправляется с полей на полки таких сетевых магазинов, как МАН, «Покупочка», «Радеж». Часть продукции уходит за пределы области: в Петербург, Москву, Саратов, Кемерово, Пермь…

Одно из последних достижений хозяйства – установка холодильных камер. В прошлом году они уже были запущены, а в этом – охлажденная продукция реализовывалась вплоть до мая месяца. Практически до нового урожая. Это позволило сделать работу хозяйства более стабильной и эффективной, а нам на столы поставлять местные овощи даже зимой.

Помогать поселку, в котором вырос сам и его дети, Алексей Михайлович считает делом естественным. Ведь жизнь не замыкается исключительно на бизнесе. А если он дает возможность лишний раза помочь своим землякам, это только вносит в бизнес особую значимость.

