27.06.2017   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

6-летний мальчик выпал из окна в Волгограде

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6-летний мальчик из Волгограда выпал из окна многоквартирного дома и упал на козырек подъезда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось вчера вечером, 26 июня.
В полицию информация о нем поступила из больницы, куда доставили мальчика после падения.

6-летний мальчик вышел на прогулку через окно

Было установлено, что мальчик отпросился у матери на прогулку во двор, но на улицу он решил выйти через окно в подъезде между третьим и четвертым этажом.
В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводят проверку

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