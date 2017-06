6-летний мальчик выпал из окна в Волгограде

6-летний мальчик из Волгограда выпал из окна многоквартирного дома и упал на козырек подъезда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось вчера вечером, 26 июня.

В полицию информация о нем поступила из больницы, куда доставили мальчика после падения.

Было установлено, что мальчик отпросился у матери на прогулку во двор, но на улицу он решил выйти через окно в подъезде между третьим и четвертым этажом.

В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводят проверку

