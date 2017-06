Почему бизнес покидает Волгоградскую область — мнение экспертов

Почему бизнес покидает Волгоградскую область? Этот вопрос возник после информации о том, что группа предприятий «Красный Октябрь» будет перерегистрирована в Златоусте Челябинской области. К сожалению, это далеко не первый случай, когда крупный бизнес уходит из нашего региона. Аналогичная картина по малым и средним предприятиям.



— Мы уже три года не слышали отчетов губернатора перед Думой. Более того, я не помню, чтобы мы на профильных комитетах Думы заслушивали руководителей исполнительных комитетов. Уход «Красного Октября» — это очередной звонок о том, что не все в порядке в нашем регионе. Власть не может найти общий язык не только с депутатами, но и с бизнесом, с общественностью. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге было заключено соглашений на триллион рублей, но мы так и не узнали, какие соглашения заключила там Волгоградская область. Необходимо начинать процесс консолидации, совместной работы, открытого диалога.

Ольга Устинова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области:

— Я могу сказать, что перерегистрация предприятий в других регионах — это такая тактика, избранная бизнесом. Для них это своеобразная мера безопасности. Насколько она оправдана — другой вопрос. С точки зрения налоговой системы сейчас все достаточно легко отследить. Я точно знаю, что так ведет себя бизнес и в других субъектах Российской Федерации. С политической точки зрения это, конечно, плохо. С экономической зачастую потери бывают равны нулю, так как налог на прибыль очень многие предприятия и так практически не платят.

— Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности. Те условия, которые созданы в нашем регионе для ведения бизнеса, не устраивают людей. Сейчас любой субъект РФ заинтересован в том, чтобы у них развивалась промышленность, регистрировалось как можно больше средних и мелких предприятий. Все стараются создать у себя благоприятный инвестиционный климат, предоставить разнообразные льготы деловым кругам. И, видимо, сравнение оказывается не в пользу нашего региона. У меня многие знакомые переводят бизнес в другие регионы. Так что личные впечатления совпадают со статистикой.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.