Дмитрий Олейников (Калачевский район): «Мы продолжаем традиции, заложенные отцом»

…«А это — наше знамя», — Дмитрий Олейников с гордостью демонстрирует полотнище, украшенное надписью «25 лет КХ Олейникова». Эту славную дату хозяйство, расположенное в хуторе Степном Калачевского района, отмечает в текущем году. Флаг стремительно развевается на ветру на большой высоте, а рядом реют точно такие же поменьше — ими украшены комбайны КХ. «На уборку в поле выходим с флагами», — объясняет Дмитрий.

Моральный настрой и работа единой командой — главные слагаемые успеха, этому Дмитрия всегда учил отец, Николай Олейников, прославленный волгоградский аграрий, один из основателей фермерского движения в регионе.

Убийство Николая Олейникова группой отморозков в декабре 2014 года — одна из самых трагичных страниц в истории волгоградского фермерства. Сейчас подонки отбывают наказание за решеткой, а лучшей памятью об отце служит успешное развитие дела его жизни. Супруга Николая Николаевича и его сын Дмитрий, пережив очень тяжелый период, связанный с гибелью Николая Николаевича и последующим судебным разбирательством, выстояли и продолжили традиции, заложенные Олейниковым-старшим в основание хозяйства.

Один из самых важных результатов в этом плане, о котором Дмитрий не устает говорить с

благодарностью — это поддержка со стороны коллектива, который поверил в молодого руководителя и поддержал его в трудную минуту. Люди не разбежались и не бросили дело, коллектив и в прежние времена, и сейчас составляет порядка 35 человек. А то, что трудятся здесь не за страх, а за совесть, что называется, с огоньком, становится очевидным даже при коротком обзорном обходе территории базы хозяйства, которое устраивает мне Дмитрий.

Работа кипит на каждом участке: идет ремонт и модернизация сельхозтехники, в разгаре сварочные и электрические работы, проверка топливно-заправочных систем… Молодые парни облепили новехонький грузовой ГАЗ — на нем вскоре начнут возить зерно. «Но сначала надо большую работу с машиной провести, закрыть все щели, иначе весь урожай на дороге оставим», — объясняет Дмитрий. Вот такой АПК-тюнинг, или апгрейд, — улыбается он.

Обращаю внимание — народ приветливый, но сосредоточенный до предела, отрываться от работы даже на пару минут ради фото в газете никто особо желанием не горит. А еще в каждом помещении царят чистота и порядок, тем более удивительные, что работа здесь преимущественно грязная, запчастей, приборов, моторов — десятки и сотни.

«Культура производства, — объясняет Дмитрий. — Отец всегда держал ее на высоте, и мы планку не снижаем, за порядком тщательно следим и стараемся сделать условия и труда, и отдыха лучше и комфортней. Пойдемте, покажу».

Дмитрий ведет к розарию, разбитому прямо на территории базы. Красота! Ковер из цветов раскинулся прямо у столовой, так что место отдыха действительно замечательное. Здесь работников кормят бесплатными обедами, а в уборку еще и ужинами. «В будущем году планируем расширить столовую, сделать помещение более просторным, а также построить комнаты для проживания летчиков сельхозавиации, — рисует перспективы Дмитрий. — Они ежегодно работают в хозяйстве, так что и для них хотим создать условия».

Еще при жизни Николая Николаевича КХ, которое действует в зоне рискованного земледелия, прошло через суровые испытания. «В 2010/11 годах молотили по 5-10 ц/га, даже в ноль не выходили, — вспоминает Дмитрий. — Из долгов и кредитов не вылазили. Зато последние годы радуют: в прошлом году урожайность как озимой пшеницы, так и ячменя составила 30 ц/га. Это хорошая возможность не только сделать шаг вперед, но и накопить запас прочности на будущее».

И еще один урок, которому учил отец.

В хорошие годы задел на будущее обязателен, так как погода непредсказуема. Дмитрий подтверждает: в округе были хорошие хозяйства, которые при всем желании не смогли пережить сложные годы и разорились, чуть-чуть не дотянув до урожайной поры… Потому в КХ Олейникова сейчас используют все возможности для рывка.

Так, в этом году построили вместительный склад на 3000 кв. м. В огромном хранилище внутри нет ни одного столба или перегородки. Это не случайно — такие параметры дают возможности для маневра любой современной сельскохозяйственной технике.

Теперь будет где хранить зерно, ожидая выгодной цены. Зернохранилище было построено своими руками, без привлечения людей со стороны.

Сейчас в хозяйстве продолжают работы по строительству мехтока по обработке, подсушке и переработке зерновых и подсолнечника. Это позволит заметно увеличить стоимость реализуемой продукции, а заодно сократить временные и трудовые затраты. Если раньше на переработку 600 тонн подсолнечника в хозяйстве уходило три-четыре месяца, то производительность нового мехтока — 50 тонн в час. Вложения, говорит Дмитрий, потребовались немалые, но они окупятся.

Из этой же категории стратегического мышления — обновление парка сельхозтехники. За последние два года удалось приобрести четыре новых «Акроса», пять тракторов, два грузовых автомобиля. Если этот год сложится удачно, обновление технопарка продолжим — заверяет Дмитрий.

Фермеры всегда неохотно говорят о видах на урожай, но Дмитрий не скрывает: виды хорошие. В этом году в КХ Олейникова посеяны пшеница, нут, ячмень, подсолнечник. «Отец всегда учил сеять несколько культур, — объясняет Дмитрий. — Год на год не похож, и такое разнообразие — своего рода подушка безопасности. К тому же рынок постоянно меняется. Одно время было выгодно работать с сафлором, но в этом году от него отказались. Сейчас востребован нут, а что будет дальше — посмотрим…»

Молодой руководитель и вся команда твердо верят в большое будущее КХ и строят соответствующие планы. Один из самых важных — это проложить асфальтированную дорогу к хозяйству. От хутора Степного, где базируется КХ, до базы Олейникова более двух километров грунтовки, в плохую погоду по ней не проехать.

Также в планах газификация, благо, что труба проходит в пятидесяти метрах от границы хозяйства.

Еще одна задача — установка аппаратуры для улучшения качества сотовой связи.

Но решая вопросы развития хозяйства, в КХ не забывают об интересах поселения. Николай Олейников всегда поддерживал свою малую родину, Дмитрий придерживается этой традиции.

«Сегодня позвонили из Береславской больницы, рассказали, что у нее ожидается юбилей, просили помочь с приобретением оборудования, — говорит Дмитрий. — Конечно, поможем. Стараемся участвовать в жизни поселения: в Степном ежегодно проводим опашку от пожаров, помогаем местной школе, Береславскому поселению выделяем средства на проведение праздников, помогает техникой…»

А еще в КХ Олейникова успешно реализуют программу, от которой зависит будущее села — здесь привлекают на работу молодежь. Если во многих хозяйствах жалуются на старение кадров и нежелание молодежи возвращаться в родные края, то в КХ Олейникова, как уже говорилось выше, молодых людей немало. «Может, смотрят на меня, — говорит Дмитрий. — Отец меня в поле стал брать с четырех лет, для себя другого пути я никогда не видел. Здесь работаю, живу, семья со мной, никуда уезжать не собираюсь…»

А я думаю, что парни, которые на наших глазах занимались АПК-тюнингом машины, делают что-то важное в жизни. Их сверстники в этот момент гоняют свои «тачки на прокачку», чтобы войти в разряд стритрейсеров и потом ломать голову. Где же погонять со скоростью 300 км в час! А эти прокачивают машину, которая через месяц-другой повезет людям зерно нового урожая. Почувствуйте разницу.

