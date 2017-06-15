15.06.2017   АПК, Люди дела, Наши партнеры   Лидия Ковалева   Нет комментариев

Дмитрий Олейников (Калачевский район): «Мы продолжаем традиции, заложенные отцом»

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…«А это — наше знамя», — Дмитрий  Олейников с гордостью демонстрирует полотнище,  украшенное надписью «25 лет КХ Олейникова». Эту славную дату хозяйство, расположенное в хуторе Степном Калачевского района, отмечает в текущем году. Флаг стремительно развевается на ветру на большой высоте, а рядом реют точно такие же поменьше — ими украшены комбайны КХ. «На уборку в поле выходим с флагами», — объясняет Дмитрий.
Моральный настрой и работа единой командой — главные слагаемые успеха, этому Дмитрия всегда учил отец, Николай Олейников, прославленный волгоградский аграрий, один из основателей фермерского движения в регионе.

Дмитрий Олейников продолжает дело отца

Николай Олейников

Убийство Николая Олейникова группой отморозков в декабре 2014 года — одна из самых трагичных страниц в истории волгоградского фермерства. Сейчас подонки отбывают наказание за решеткой, а лучшей памятью об отце  служит успешное развитие дела его жизни. Супруга Николая Николаевича и его сын Дмитрий, пережив очень тяжелый период, связанный с гибелью Николая Николаевича и последующим судебным разбирательством, выстояли и продолжили традиции, заложенные Олейниковым-старшим в основание хозяйства.

Один из самых важных результатов в этом плане, о котором Дмитрий не устает говорить с

Новый трактор. И склад тоже новый!

благодарностью — это поддержка со стороны коллектива, который поверил в молодого руководителя и поддержал его в трудную минуту. Люди не разбежались и не бросили дело, коллектив и в прежние времена, и сейчас составляет порядка 35 человек. А то, что трудятся здесь не за страх, а за совесть, что называется, с огоньком, становится очевидным даже при коротком обзорном обходе территории базы хозяйства, которое устраивает мне Дмитрий.

Тачка на прокачку

АПК-тюнинг для ГАЗика

Работа кипит на каждом участке: идет ремонт и модернизация сельхозтехники, в разгаре сварочные и электрические работы, проверка топливно-заправочных систем… Молодые парни облепили новехонький грузовой ГАЗ — на нем вскоре начнут возить зерно. «Но сначала надо большую работу с машиной провести, закрыть все щели, иначе весь урожай на дороге оставим», — объясняет Дмитрий. Вот такой АПК-тюнинг, или апгрейд, — улыбается он.
Обращаю внимание — народ приветливый, но сосредоточенный до предела, отрываться от работы даже на пару минут ради фото в газете никто особо желанием не горит. А еще в каждом помещении царят чистота и порядок, тем более удивительные, что работа здесь преимущественно грязная, запчастей, приборов, моторов — десятки и сотни.

Техника постоянно обновляется

«Культура производства, — объясняет Дмитрий. — Отец всегда держал ее на высоте, и мы планку не снижаем, за порядком тщательно следим и стараемся сделать условия и труда, и отдыха лучше и комфортней. Пойдемте, покажу».
Дмитрий ведет к розарию, разбитому прямо на территории базы. Красота! Ковер из цветов раскинулся прямо у столовой, так что место отдыха действительно замечательное. Здесь работников кормят бесплатными обедами, а в уборку еще и ужинами. «В будущем году планируем расширить столовую, сделать помещение более просторным, а также построить комнаты для проживания летчиков сельхозавиации, — рисует перспективы Дмитрий. — Они ежегодно работают в хозяйстве, так что и для них хотим создать условия».

Время для рывка

Гордо реет флаг

Еще при жизни Николая Николаевича КХ, которое действует в зоне рискованного земледелия, прошло через суровые испытания. «В 2010/11 годах молотили по 5-10 ц/га, даже в ноль не выходили, — вспоминает Дмитрий. — Из долгов и кредитов не вылазили. Зато последние годы радуют: в прошлом году урожайность как озимой пшеницы, так и ячменя составила 30 ц/га. Это хорошая возможность не только сделать шаг вперед, но и накопить запас прочности на будущее».
И еще один урок, которому учил отец.

В хорошие годы задел на будущее обязателен, так как погода непредсказуема. Дмитрий подтверждает: в округе были хорошие хозяйства, которые при всем желании не смогли пережить сложные годы и разорились, чуть-чуть не дотянув до урожайной поры… Потому в КХ Олейникова сейчас используют все возможности для рывка.

Так, в этом году построили вместительный склад на 3000 кв. м. В огромном хранилище внутри нет ни одного столба или перегородки. Это не случайно — такие параметры дают возможности для маневра любой современной сельскохозяйственной технике.

Техника на пороге уборки

Теперь будет где хранить зерно, ожидая выгодной цены. Зернохранилище было построено своими руками, без привлечения людей со стороны.

Раритетный плуг бережно хранят в хозяйстве

Сейчас в хозяйстве продолжают работы по строительству мехтока по обработке, подсушке и переработке зерновых и подсолнечника. Это позволит заметно увеличить стоимость реализуемой продукции, а заодно сократить временные и трудовые затраты. Если раньше на переработку 600 тонн подсолнечника в хозяйстве уходило три-четыре месяца, то производительность нового мехтока — 50 тонн в час. Вложения, говорит Дмитрий, потребовались немалые, но они окупятся.

Из этой же категории стратегического мышления — обновление парка сельхозтехники. За последние два года удалось приобрести четыре новых «Акроса», пять тракторов, два грузовых автомобиля. Если этот год сложится удачно, обновление технопарка продолжим — заверяет Дмитрий.

Подушка безопасности

Токарь Николай Иванович Епифанов

Фермеры всегда неохотно говорят о видах на урожай, но Дмитрий не скрывает: виды хорошие. В этом году в КХ Олейникова посеяны пшеница, нут, ячмень, подсолнечник. «Отец всегда учил сеять несколько культур, — объясняет Дмитрий. — Год на год не похож, и такое разнообразие — своего рода подушка безопасности. К тому же рынок постоянно меняется. Одно время было выгодно работать с сафлором, но в этом году от него отказались. Сейчас востребован нут, а что будет дальше — посмотрим…»

Электрик Игорь Эдуардович Одноблюдов

Молодой руководитель и вся команда твердо верят в большое будущее КХ и строят соответствующие планы. Один из самых важных — это проложить асфальтированную дорогу к хозяйству. От хутора Степного, где базируется КХ, до базы Олейникова более двух километров грунтовки, в плохую погоду по ней не проехать.

Также в планах газификация, благо, что труба проходит в пятидесяти метрах от границы хозяйства.

Сварщик Дмитрий Стояненко

Еще одна задача — установка аппаратуры для улучшения качества сотовой связи.
Но решая вопросы развития хозяйства, в КХ не забывают об интересах поселения. Николай Олейников всегда поддерживал свою малую родину, Дмитрий придерживается этой традиции.

«Сегодня позвонили из Береславской больницы, рассказали, что у нее ожидается юбилей, просили помочь с приобретением оборудования, — говорит Дмитрий. — Конечно, поможем. Стараемся участвовать в жизни поселения: в Степном ежегодно проводим опашку от пожаров, помогаем местной школе, Береславскому поселению выделяем средства на проведение праздников, помогает техникой…»

О кадрах

Топливщик Владимир Тростянский

А еще в КХ Олейникова успешно реализуют программу, от которой зависит будущее села — здесь привлекают на работу молодежь. Если во многих хозяйствах жалуются на старение кадров и нежелание молодежи возвращаться в родные края, то в КХ Олейникова, как уже говорилось выше, молодых людей немало. «Может, смотрят на меня, — говорит Дмитрий. — Отец меня в поле стал брать с четырех лет, для себя другого пути я никогда не видел. Здесь работаю, живу, семья со мной, никуда уезжать не собираюсь…»

А я думаю, что парни, которые на наших глазах занимались АПК-тюнингом машины, делают что-то важное в жизни. Их сверстники в этот момент гоняют свои «тачки на прокачку», чтобы войти в разряд стритрейсеров и потом ломать голову. Где же погонять со скоростью 300 км в час! А эти прокачивают машину, которая через месяц-другой повезет людям зерно нового урожая. Почувствуйте разницу.

 

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