03.04.2017   Городская среда, Правовое поле   Лидия Ковалева   Нет комментариев

Волгоградцам разъяснили, как действуют жилищные сертификаты

Волгоградцам разъяснили, как действуют жилищные сертификаты. Вопрос, волнующий многих волгоградцев, так как жилищный вопрос остается нерешенным у тысяч семей. Некоторые имеют право на жилищные сертификаты, но как они действуют?

Жилищные сертификаты

«Я находился в очереди на получение жилищного сертификата (ГЖС) как вынужденный переселенец с 2005 года в Волгоградской области, в администрации муниципального Суровикинского района, — рассказал ИНТЕРу Юрий. -. Статус имею с 2002 года. Был признан участником подпрограммы, ежегодно продлеваю статус. Переехал в Волгоград. Сохранится ли очередь в департаменте в связи с переездом по области, учитывая первоначальную дату постановку на жилищный учёт? Так как сводный список на получение ГЖС формируется по области именно там. То ,что в администрации Советского района меня поставят «в хвост» очереди, я знаю. Федеральные деньги по программе «Жилище» для отдельных категорий граждан выделяют из федерального бюджета на область .Сохранится ли за мной очередь в сводных списках вынужденных переселенцев по ОБЛАСТИ, в департаменте по первоначальной дате постановки на жилищный учёт (с 2005 года)?»

Вот что пояснила читателю руководитель МОО Центр семейного права» Светлана Кривобокова:

— Формирование очередности на выдачу государственных жилищных сертификатов происходит следующим образом. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 10-дневный срок после получения контрольных цифр бюджетных средств на основании утвержденного сводного списка, а также норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации (средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по этому субъекту Российской Федерации), действующего на момент получения контрольных цифр бюджетных средств, формирует и утверждает сводный список граждан — получателей сертификатов в планируемом году.
Формирование указанных списков осуществляется в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет граждан — участников подпрограммы.

Важно знать

При этом предусматривается, что согласно пункта 7 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из числа граждан — участников подпрограммы, указанных в подпунктах «а», «е» и «ж» пункта 5 настоящих Правил, социальные выплаты предоставляются во внеочередном порядке гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений вне очереди в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в первоочередном порядке — гражданам, указанным в абзаце девятом подпункта «а» пункта 5 настоящих Правил.
Для включения в такой список гражданин — участник подпрограммы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления, в котором находится его учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального значения. Вынужденные переселенцы вправе встать на соответственный учет по новому месту жительства без сохранения очереди. Таким образом, в Вашем случае переезд в пределах области изменение в очередности получения сертификата не повлечет.

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