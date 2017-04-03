Волгоградцам разъяснили, как действуют жилищные сертификаты. Вопрос, волнующий многих волгоградцев, так как жилищный вопрос остается нерешенным у тысяч семей. Некоторые имеют право на жилищные сертификаты, но как они действуют?

Жилищные сертификаты

«Я находился в очереди на получение жилищного сертификата (ГЖС) как вынужденный переселенец с 2005 года в Волгоградской области, в администрации муниципального Суровикинского района, — рассказал ИНТЕРу Юрий. -. Статус имею с 2002 года. Был признан участником подпрограммы, ежегодно продлеваю статус. Переехал в Волгоград. Сохранится ли очередь в департаменте в связи с переездом по области, учитывая первоначальную дату постановку на жилищный учёт? Так как сводный список на получение ГЖС формируется по области именно там. То ,что в администрации Советского района меня поставят «в хвост» очереди, я знаю. Федеральные деньги по программе «Жилище» для отдельных категорий граждан выделяют из федерального бюджета на область .Сохранится ли за мной очередь в сводных списках вынужденных переселенцев по ОБЛАСТИ, в департаменте по первоначальной дате постановки на жилищный учёт (с 2005 года)?»

Вот что пояснила читателю руководитель МОО Центр семейного права» Светлана Кривобокова:

— Формирование очередности на выдачу государственных жилищных сертификатов происходит следующим образом. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 10-дневный срок после получения контрольных цифр бюджетных средств на основании утвержденного сводного списка, а также норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации (средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по этому субъекту Российской Федерации), действующего на момент получения контрольных цифр бюджетных средств, формирует и утверждает сводный список граждан — получателей сертификатов в планируемом году.

Формирование указанных списков осуществляется в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет граждан — участников подпрограммы.

Важно знать

При этом предусматривается, что согласно пункта 7 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из числа граждан — участников подпрограммы, указанных в подпунктах «а», «е» и «ж» пункта 5 настоящих Правил, социальные выплаты предоставляются во внеочередном порядке гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений вне очереди в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в первоочередном порядке — гражданам, указанным в абзаце девятом подпункта «а» пункта 5 настоящих Правил.

Для включения в такой список гражданин — участник подпрограммы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления, в котором находится его учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году.

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального значения. Вынужденные переселенцы вправе встать на соответственный учет по новому месту жительства без сохранения очереди. Таким образом, в Вашем случае переезд в пределах области изменение в очередности получения сертификата не повлечет.

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