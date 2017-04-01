01.04.2017   Криминал   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Пенсионеры из Волжского стали жертвами мошенников

Пенсионеры из Волжского стали жертвами мошенников. Сразу несколько пожилых людей за последние дни попались на удочку бесчестных ловкачей.

113 тысяч рублей перевели мошенники с карты пожилого человека. Он поверил в обещанную компенсацию и продиктовал обманщикам данные своей карты. В итоге лишился крупной суммы.

Бди!

Еще одна пожилая женщина отдала некоему курьеру 7000 руб., чтобы спасти от ответственности зятя. Лишь отдав деньги, пожилая женщина позвонила родственникам и узнала, что с зятем все в порядке.

Гражданам напоминают: нужно быть крайне внимательными при обращении с банковскими картами  и деньгами. Одна из самых распространенных схем — когда мошенники звонят по вашему объявлению на сайте и говорят, что готовы приобрести ваш товар, просят назвать номер карты, куда перевести деньги. Когда номер карты назван, у вас просят пароль, который приходит на мобильный. Дальше мошенники снимают деньги с карты благодаря паролю.

Есть и другая схема — в сети размещают объявления о товарах по сниженной цене. Покупатель, боясь потерять выгодную сделку, переводит деньги на карту продавца, а потом тот пропадает из сети. Так вышло с жителем Волжского, который поспешил перевести 40 тыс. руб. за мобильный телефон и остался ни с чем.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Вывод один: не спешите расставаться с деньгами, не сообщайте персональные данные никому, номер карты держите в секрете.

Как избежать мошенничества с банковскими картами

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