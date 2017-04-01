Пенсионеры из Волжского стали жертвами мошенников. Сразу несколько пожилых людей за последние дни попались на удочку бесчестных ловкачей.

113 тысяч рублей перевели мошенники с карты пожилого человека. Он поверил в обещанную компенсацию и продиктовал обманщикам данные своей карты. В итоге лишился крупной суммы.

Бди!

Еще одна пожилая женщина отдала некоему курьеру 7000 руб., чтобы спасти от ответственности зятя. Лишь отдав деньги, пожилая женщина позвонила родственникам и узнала, что с зятем все в порядке.

Гражданам напоминают: нужно быть крайне внимательными при обращении с банковскими картами и деньгами. Одна из самых распространенных схем — когда мошенники звонят по вашему объявлению на сайте и говорят, что готовы приобрести ваш товар, просят назвать номер карты, куда перевести деньги. Когда номер карты назван, у вас просят пароль, который приходит на мобильный. Дальше мошенники снимают деньги с карты благодаря паролю.

Есть и другая схема — в сети размещают объявления о товарах по сниженной цене. Покупатель, боясь потерять выгодную сделку, переводит деньги на карту продавца, а потом тот пропадает из сети. Так вышло с жителем Волжского, который поспешил перевести 40 тыс. руб. за мобильный телефон и остался ни с чем.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Вывод один: не спешите расставаться с деньгами, не сообщайте персональные данные никому, номер карты держите в секрете.

Как избежать мошенничества с банковскими картами