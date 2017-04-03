Дмитрий Володин, прикованный к постели, борется за свое будущее, благодаря помощи людей

В феврале этого года ИНТЕР впервые рассказал своим читателям о трагедии, которая произошла в жизни Дмитрия Володина, 19-летнего молодого человека, проживающего в Дзержинском районе Волгограда. 6 апреля 2016 года Дима выпал из окна лоджии четвертого этажа своей квартиры.

Последствия этого падения привели его к инвалидности, хотя в сравнении с тем, что могло бы случиться, наверное, это можно назвать везением. Врачи констатировали сильнейший компрессионный удар позвоночника, перелом четырех позвонков, паралич нижних конечностей, множественные переломы рук, ушиб спинного мозга. Звучит страшно, но при всем при этом, небезнадежно – целостность нервного столба позвоночника у Димы была не нарушена. А значит, будущее молодого человека при выполнении ряда условий имеет шанс быть вполне оптимистичным. Для этого требовалась длительная реабилитация, желание Димы победить недуг, поддержка родных и, конечно, деньги.

Из всего перечисленного у Димы имелось в наличии только желание победить. Ни мама, ни бабушка с дедушкой, с которыми он жил, не проявляли никакой заинтересованности в его выздоровлении. На поверку эти самые близкие ему людьми оказались хуже чужих. От помощи со стороны они отказывались, заявляя, что все необходимое у Димы имеется, в то время как ни инвалидной коляски, ни массажиста, чьи профессиональные руки могли бы вернуть ему подвижность, ни элементарного сочувствия у него не было.

Людская помощь

После публикации о беде Димы узнали тысячи людей, и его жизнь стала постепенно меняться. В номере за 8 марта ИНТЕР рассказывал, какие именно перемены произошли с Димой. Напомним, его историей заинтересовались журналисты с НТВ, которые сняли передачу о нем. После его возвращения домой со съемок, Дима навсегда покинул квартиру, в которой он никому не был нужен и постоянно подвергался унижению, оскорблению и страху оказаться в доме инвалидов. Сразу же его разместили на обследование в волгоградский госпиталь ветеранов, где он наконец-то смог получить компетентное заключение врачей о его нынешнем состоянии и понять, каким будет дальнейшее лечение. Неравнодушные люди, тем временем, понемногу начали перечислять на его счет средства, благодаря которым он мог покупать лекарства, оплачивать необходимые расходы на лечение, планировать свою будущую жизнь. У Димы, наконец, появилась инвалидная коляска – ее ему подарил человек, отлично знающий, что такое не иметь возможности передвигаться самостоятельно. К сожалению, среди помогающих, как это чаще всего и бывает, оказались люди не богатые, зачастую сами живущие в долг, а потому не имеющие возможности ощутимо помочь Диме. Вероятно, более состоятельным людям некогда заниматься такого рода «пустяками». Исключением стала только Светлана Антонова, владелица небольшой стоматологической клиники в Краснооктябрьском районе, которую она сама и создала.

Светлана Антонова уже хорошо знакома ИНТЕРовцам и нашим читателям. Именно она год назад помогла инвалиду из Городища, о котором писал ИНТЕР, воплотить мечту в жизнь – выделила средства на строительство отдельного выхода из квартиры, и теперь он самостоятельно способен выйти на улицу. На этот раз Светлана пожертвовала 50 тыс. рублей и предложила помощь по приобретению лекарств по более доступным ценам. Невозможно описать то чувство благодарности, которое Дима испытывает к Светлане, прекрасно понимая, что на такую помощь решится далеко не каждый даже имеющий возможность выделить и гораздо большее.

Без гарантии на выживание

В день, когда готовилась статья к публикации, Дима выписывался из госпиталя. Примечательно, что за минувший месяц его мама ни разу не навестила и даже не позвонила своему беспомощному сыну – единственному своему ребенку. Все это время Диму поддерживает его отец, которого раньше не впускали в квартиру ни под каким видом, и при каждой его попытке проникнуть к сыну устраивался невероятный скандал, и Кристина – девушка Димы.

К моменту его выписки они сняли 1-комнатную квартиру, где теперь и намереваются проживать. Единственный гарантированный доход Димы – пенсия по инвалидности в 10 с небольшим тысяч рублей. Есть, конечно, альтернатива отправиться в дом инвалидов, но попасть туда для него равносильно погибели.

Каким образом эти два молодых человека – Дима и Кристина – смогут прожить, не имея никаких дополнительных источников к существованию, пока не ясно. Но они не теряют надежды даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации, что присуще, прежде всего, молодости.

Диме по-прежнему необходима длительная реабилитация, многомесячный курс массажа, правильное питание и непрерывное медикаментозное лечение. Сегодня он уже способен шевелить пальцами на ногах даже с закрытыми глазами – оказывается, это гораздо труднее сделать в его положении, чем с открытыми. Его перестали мучить невероятной силы судороги. Он верит, что люди, живущие вокруг него, не дадут ему пропасть, и, не имея тому никакой гарантии, изо дня в день стремится преодолеть свой недуг.

Мне Дима признался, что стал много молиться, и за каждого, кто помогает ему, он молится ежедневно с благодарностью в сердце, которая согревает его душу и дает силы к борьбе.

Мы еще раз публикуем данные его карты (Сбербанка РФ), открытой на его доверенное лицо – Ольгу Александровну Володину. Поможем Диме вернуться к полноценной жизни. Ведь именно такого рода поступки и делают нашу жизнь более осмысленной и весомой.

Номер карты: 4276 8110 5410 208. Помочь Диме можно также и через редакцию газеты ИНТЕР. Звоните 8(8442)97-23-97 или 8-917-833-95-39.

Оксана Яблочкина