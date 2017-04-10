Парламентарий Милонов предлагает ввести в соцсетях паспортный режим

Сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение федерального парламента новый законопроект, которым предлагается ввести в соцсетях паспортный режим. В документе сказано, что при регистрации владелец соцсети обязан затребовать у ее потенциального обитателя в электронной форме документ, удостоверяющий личность.

Депутат считает, что регистрация должна осуществляться под настоящим именем, фамилией и отчеством. Псевдонимы в соцсетях, по его мнению, недопустимы. Также недопустимо, чтобы один человек имел несколько страниц в одной социальной сети. А в случае изменения персональных данных пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом владельцу соцсети.

Еще одно ограничение касается возраста – если законопроект будет принят, в соцсети будет закрыт доступ детям и подросткам до 14 лет. Чтобы «перепостить» информацию друга пользователь должен будет сначала спросить у того разрешение.

За нарушение правил Милонов предлагает строго наказывать пользователей – рублем. Так, если пользователь не сообщит владельцу соцсети об изменении своих персональных данных или предоставит недостоверные данные, его предлагается штрафовать на 1-3 тыс. руб. За наличие нескольких страниц в одной соцсети – на 3-5 тыс. руб. Штрафовать предлагается и владельцев соцсетей.

Кроме того, депутат считает, что наказывать нужно тех, кто пытается использовать соцсети в рекламных целях. Так, реклама услуг народной медицины, биологически активных добавок и пищевых добавок обойдется в 2-2,5 тыс. руб. За продажу товаров дистанционным способом граждан предлагают штрафовать на 1-2 тыс. руб., предпринимателей без образования юрлица – на 10-20 тыс. руб. юрлиц – 20-30 тыс. руб.

Фото с официального сайта «Единой России»