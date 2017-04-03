О ЖКХ, связи и транспорте: Виталий Осадчий ответил на вопросы волгоградских потребителей

Руководитель отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Виталий Осадчий ответил в рамках прямой линии на наиболее волнующие волгоградских потребителей вопросы. Волгоградцев волновала тема ЖКХ, услуг связи, оплаты проезда в общественном транспорте. Также Виталий Сергеевич разъяснил, куда обращаться за защитой потребителям Волгоградской области — адреса и телефоны территориальных подразделений Роспотребнадзора приведены в конце статьи.

Вопросы волгоградских потребителей

ЖКХ

— У нас плохо подают тепло, дворы не убираются, подъезды тоже находятся в неподобающем состоянии. Вы можете как-то повлиять на ситуацию?

— Дело в том, что полномочия по надзору в сфере ЖКХ сейчас не входят в компетенцию Роспотребнадзора. Они переданы на муниципальный уровень и сейчас вам необходимо обращаться в управление «Жилищная инспекция Волгограда». Телефон данного ведомства — 39-70-15.

— Я проживаю в частном секторе. И у нас недавно разместили информацию, что за воду мы теперь будем платить, исходя из количества соток земли. Также компания «Концессия водоснабжения» нам очень настоятельно рекомендует ставить счетчики на воду. Правомерны ли их действия?

— Я вам также рекомендую обращаться в управление «Жилищная инспекция Волгограда» по телефону, который озвучил выше. Я знаю, что к ним уже поступали аналогичные обращения, и они держат этот вопрос на контроле.

Виталий Осадчий о качестве продуктов питания — куда обращаться

— Я проживаю в частном секторе. Вывозом мусора в нашем районе занимается компания, с которой лично я никаких договоров не заключала. Но они требуют оплачивать их услуги. Должна ли я это делать?

— Вывоз мусора регламентируется «Правилами вывоза ТБО». Там четко сказано, что договор на данный вид услуг должен заключаться в письменной форме. В случае отсутствия договора у вас не возникает обязанности оплаты. Здесь надо понимать, что данные договоры могут заключаться на длительный срок — 3-5 лет, а не обязательно только на год. Но если вы никогда не вступали с фирмой, которая занимается у вас в районе вывозом мусора, в договорные отношения, то с точки зрения закона вы перед ней чисты и ни за что платить не обязаны.

Связь

— Вас беспокоит Валентин Маркович из Калача-на Дону. С 25 мая 2016 года у меня отключен домашний телефон, но при этом мне постоянно приходят платежки. Неоднократно обращался в Ростелеком в нашем городе, но они не помогли, и платежки так и продолжают приносить уже почти год. Неужели нужно ехать в Волгоград, чтобы это прекратить?

— Валентин Маркович, дело может быть в следующем. Вам необходимо найти свой договор с Ростелекомом и посмотреть, на каких условиях вы его заключали. Возможно, вы вносите плату не за оказанные услуги, а за пользование абонентской линией. В этом случае платежки будут приходить вам до того момента, пока вы официально не расторгнете договор.

Волгоградцы недовольны низким качеством мебели

Транспорт

— Здравствуйте! У меня двое детей в возрасте до пяти лет. Когда я еду с ними в общественном транспорте, должна ли я платить за одного ребенка полную стоимость?

— Да, если одному из детей предоставлено отдельное место. В соответствии с действующим законодательством пассажир имеет право провозить с собой бесплатно в транспортных средствах городских и пригородных маршрутов одного ребенка в возрасте не старше 7 лет включительно, если он не занимает отдельного места. При следовании пассажира с несколькими детьми в возрасте до 7 лет на каждого ребенка, кроме одного, приобретаются проездные билеты по полному тарифу.

Анастасия Франтасова

Территориальные отделы регионального Управления Роспотребнадзора

Урюпинск, Урюпинский, Нехаевский, Новониколаевский районы: 403113, г. Урюпинск, пер. Попова, 65. Тел.: (84442) 4-09-36, 4-36-888, 4-36-88.

Михайловка, Кумылженский, Серафимовичский, Даниловский, Новоаннинский, Алексеевский, Киквидзенский, Еланский районы: 403348, г. Михайловка, ул. Московская, 88а. Тел.: (4463) 4-11-33, 4-15-75.

Фролово, Фроловский, Иловлинский, Ольховский районы: 403532,

г. Фролово, ул. Карла Маркса, 25. Тел.: (84465) 2-44-38.

Калачевский, Суровикинский, Чернышковский, Клетский районы: 404503, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, 35. Тел.: (84472) 3-14-78.

Котельниковский, Октябрьский районы: 404354, г. Котельниково, ул. Ленина, 12. Тел.: (84476) 3-46-45.

Камышин, Камышинский, Котовский, Жирновский, Руднянский районы: 403874, г. Камышин, ул. XXII Партсъезда, 108. Тел.: (84457) 9-64-55.

Палласовский, Старополтавский районы: 404264, г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66. Тел.: (84492) 61-4-52.

Волжский, Ленинский, Среднеахтубинский, Николаевский, Быковский районы: 403130, г. Волжский, ул. Карбышева, 1. Тел.: (8443) 31-72-12, 31-74-62, 31-73-02.

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