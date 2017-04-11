На субботник у памятника на «Лысой горе» выйдут неравнодушные волгоградцы

Волгоградцы выйдут на субботник убирать мусор у памятника на «Лысой горе» 20 апреля.

В их числе не только активисты ОНФ, но и обычные жители города, не желающие мириться с тем, что исторический памятник превращен в свалку.

Волгоградцы выйдут на субботник

Здесь и бытовые отходы, и строительный мусор, но власти района пока не тропятся навести порядок у мемориала.

Организаторы субботника пояснили, что данное мероприятие запланировано в администрации на 2017 год, но когда точно, неизвестно. Поэтому они не стали дожидаться и решили сами организовать субботник.

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