11.04.2017   Экология   Оксана Яблочкина   Комментариев: 1

На субботник у памятника на «Лысой горе» выйдут неравнодушные волгоградцы

на субботник

Волгоградцы выйдут на субботник убирать мусор у памятника на «Лысой горе» 20 апреля.
В их числе не только активисты ОНФ, но и обычные жители города, не желающие мириться с тем, что исторический памятник превращен в свалку.

Волгоградцы выйдут на субботник

Здесь и бытовые отходы, и строительный мусор, но власти района пока не тропятся навести порядок у мемориала.
Организаторы субботника пояснили, что данное мероприятие запланировано в администрации на 2017 год, но когда точно, неизвестно. Поэтому они не стали дожидаться и решили сами организовать субботник.

Читайте также: Как в Волгограде и области можно получить средства на благоустройство своего двора

Читайте так же:
  • 29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег
  • В Волгограде в выходные юные фигуристы выйдут на лед «Нового поколения»
  • Волгоградских «собачников» приглашают на «Лохматую уборку»

    • One Response to На субботник у памятника на «Лысой горе» выйдут неравнодушные волгоградцы

    1. Алексей:
      11.04.2017 в 14:14

      Здорово конечно, с удовольствием бы поучаствовал, так как живу рядом, если бы не одно НО….
      Зачем субботник в ЧЕТВЕРГ организовывать???

      Ответить

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.58MB | MySQL:97 | 0,743sec
    //VK 230914