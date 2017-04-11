Волгоградским фотографам предлагают увидеть область в фотообъективе

Региональное Агентство развития туризма предлагает фотографам увидеть область в фотообъективе. Прием конкурсных заявок на конкурс начался сегодня, 11 апреля и продлится до 15 июля.

Принять участие в VI открытом региональном конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе» могут все желающие. Фотографам предлагают заявить о себе в следующих номинациях:

– «Культурное наследие» (фотографии памятников и достопримечательностей, отражающие туристский потенциал Волгоградской области);

– «Природные красоты» (фотографии, отражающие красоту природы нашего края);

– «Активный отдых и экстрим» (фотографии, сделанные во время пеших, конных, водных, лыжных, вело-, авто-, мото- маршрутов, полетов на парапланах и т. д. на территории Волгоградской области);

– «События, праздники, фестивали» (фотографии, отражающие наиболее яркие моменты различных фестивалей и праздников, культурных зрелищных мероприятий в регионе);

– «Связь времен» (фотографии, отражающие отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям и т. д.).

– «Город с высоты» (панорамные фотографии достопримечательностей, улиц, природы, городских пейзажей и т.д., сделанные с высоты (с самолета, вертолета, крыш зданий, возвышенностей, при помощи квадрокоптера т. д.).

Для жителей других регионов России и стран, любящих путешествовать по Волгоградской области, представлена специальная номинация «Волгоградская область глазами туриста».

В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Направить заявку и приложить фотографии нужно на электронную почту организатора a.frolov@welcomevolgograd.com (по одной фотографии в каждой номинации). За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 (8442)59-11-27 (Андрей Фролов).

Фото с сайта Агентства развития туризма