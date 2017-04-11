Волгоградский региональный общественный фонд «Планета Детства» помогает замещающим семьям

Волгоградский региональный общественный фонд «Планета Детства» начал реализовывать новый проект, помогающий сохранить в замещающих семьях мир и счастье. Проект так и называется — «Ключи мира: медиативные технологии урегулирования конфликтов замещающим родителям». ИНТЕР неоднократно рассказывал о деятельности Фонда, которым уже много лет руководит Ирина Елагина.

Фонд «Планета Детства»

Миссия данного проекта заключается, прежде всего, в предотвращении такого явления, как вторичное сиротство, когда ребенок во второй раз переживает трагедию предательства взрослых и возврат в детский дом или иное государственное учреждение. Чтобы не допустить этого, специалистами Фонда проводится глобальная работа по формированию у замещающих родителей необходимых знаний и навыков, помогающих избегать конфликтные ситуации в семьях, а если они все-таки возникли, то выходить из них с минимальным ущербом для всех сторон конфликта.

«Дело в том, что зачастую замещающие родители не в состоянии самостоятельно справиться с внутрисемейными проблемами, — поясняет Ирина Елагина. — В итоге замещающие родители нередко оказываются заложниками своей педагогической некомпетентности. Не нужно забывать, многие из них страдали от длительных конфликтов в кровных семьях, кто-то пережил насилие – психологическое или даже физическое. Поэтому, попадая в замещающие семьи, они, как правило, демонстрируют конфликтное поведение и попросту не умеют жить иначе».

Учатся все

Для специалистов Фонда важно своевременно помочь снять остроту конфликта, и в этом им помогают современные технологии, такие как восстановительная медиация, семейная групповая конференция, сеть социальных контактов.

В проекте «Ключи мира…» замещающие семьи учатся самостоятельно справляться со своими функциями. Более того, здесь родители-добровольцы имеют возможность обучиться и сами стать помощниками медиаторов.

В целевую группу проекта входят также кровные дети, воспитывающиеся вместе с детьми-сиротами в одной семье, и специалисты, работающие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

С ними работают тренер-медиатор Фонда Ирина Маловичко и психолог проекта Татьяна Загуменнова. Как показывает опыт специалистов, такого рода работа крайне важна и востребована замещающими родителями. За время действия проекта уже проведено шесть таких обучающих семинара — тренинга в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Центральном районах Волгограда.

В рамках Службы сопровождения замещающих семей фонд «Планета Детства» с января по декабрь 2017 года вновь организована бесплатная консультативная психолого-педагогическая помощь для замещающих родителей.

Предварительная заявка на групповые занятия принимается за 10 дней. Отправить ее можно на электронный адрес Фонда: deti-aist@yandex.ru. Там же можно ознакомиться с расписанием занятий. На индивидуальные занятия можно записаться по тел. +7 987 643 90 99 или у руководителя проекта Ирины Елагиной по тел. 60-05-04.

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