Волгоградские чиновники «кошмарили» бизнес

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила – местные чиновники «кошмарили» бизнес. Факт проведения незаконной проверки выявлен со стороны департамента земельных ресурсов администрации Волгограда.

– В 2016 году специалист отдела муниципального земельного контроля городского департамента земельных ресурсов проводил проверку ООО «Сингам», – уточнил ИНТЕРу старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко. – Проверка проходила в рамках предоставленных полномочий по муниципальному земельному контролю. Но в плане проверок на 2016 год ее не было. С органами прокуратуры внеплановая проверка не согласовывалась, плановое (рейдовое) задание не разрабатывалось и не утверждалось.

В связи с грубейшими нарушениями Федерального закона N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» межрайпрокуратурой в рамках проведенной проверки возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ – несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о муниципальном контроле.

Мировой суд по итогам рассмотрения административного производства принял решение о привлечении должностного лица администрации г. Волгограда к ответственности в виде предупреждения. Кроме того, по ранее внесенному в адрес департамента земельных ресурсов администрации Волгограда представлению, виновному лицу объявлен выговор.