Волгоградская чиновница, незаконно заработавшая 21 млн рублей, осуждена на 5 лет

Лариса Дубина, бывший директор ГБУК «Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», сумела обогатиться на 21 млн рублей на раскопках курганных могильников.

Чиновница осуждена

Так, в 2011 и 2014 годах она организовывала незаконную деятельность в Котельниковском районе Волгоградской области.

С этой целью Дубина вступала в договорные отношения на проведение поисковых работ с различными организациями, коммерсантами и просто отдельными гражданами. На раскопки выделялись денежные средства, всего – 21 млн рублей.

Как выяснило следствие, все эти лица и организации к работам так и не привлекались, а раскопки вели штатные подчиненные Дубиной. Деньгами же, выделенными на оплату работ, женщина пополнила свой бюджет.

19 августа 2016 года Центральный районный суд приговорил Дубину к 5 годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Но вынесенное решение было обжаловано в областном суде. Сегодня, 11 апреля, апелляционным определением Волгоградского областного суда приговор оставлен без изменения. Как прокомментировала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, осужденная

выплатит все присвоенные деньги.

Свою вину она категорически не признает. Приговор вступил в законную силу.

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