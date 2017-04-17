Волгоград встретил Пасху праздничным крестным ходом. Сотни людей прошли в воскресенье по центру города, чтобы восславить воскресшего Спасителя и ознаменовать великий праздник. Тем более, что погода благоприятствовала — день был таким солнечным, что кое-кто из прохожих уже щеголял в летней одежде.

Волгоград встретил Пасху

Ход начался в 16 часов от часовни Александра Невского. В нем участвовали представители духовенства и обычные горожане. Шествие сопровождалось песнопениями «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав» и возгласами «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Прохожие с удовольствием снимали ход на видео- и фотокамеры, некоторые присоединялись к верующим.

Ход спустился на набережную, где в 17 часов началась большая праздничная служба. ее вел митрополит Волгоградский и Камышинский Владыка Герман. Служба получилась очень торжественная, радостная и праздничная. Священнослужители были в праздничным, кркасном с золотом облачения. Слова молитв разносились по всей набережной, где на время торжеств было частично перекрыто движение.

В конце службы было зачитано Пасхальное послание Владыки Германа, где он напомнил: нашим главным делом становится христианско-православные образ жизни. А хвалиться своими силами неприлично, ибо силы — это есть дар Божий.

Сотни людей внимали каждому слову молитв, и общее настроения праздника и благодати захватывало всех присутствующих. Людей не пугало то, что к вечеру становилось все прохладней, ветер с Волги дул все сильней. На службе было много детей и молодежи.

А следом за Пасхальной вечерней начался праздничный концерт, где принимали участие творческие коллективы Волгограда. Воздух наполнился светлой музыкой, еще раз подчеркнувшей то, какой великий праздник встретил наш регион 16 апреля.

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