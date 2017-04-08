08.04.2017   Городская среда   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоград вошел в тройку городов, где жители активно борются с убитыми дорогами

Волгоград вошел в тройку городов с самыми убитыми дорогами. Таковы результаты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Его цель – определить проблемные дороги в стране, а также скоординировать мнение граждан о том, какие из них нуждаются в первоочередном ремонте, с деятельностью властей в этом направлении.  

На борьбу с убитыми дорогами

Как прозвучало на форуме ОНФ в Питере, Волгоградская область – одна из самых проблемных в этом смысле. В Южном федеральном округе она занимает седьмое место по состоянию дорог. На первом месте – Майкоп. Чтобы найти яму на его дорогах, нужно очень постараться, говорят местные «фронтовики». На втором месте – Ставрополь. Тем не менее ситуация, по словам депутата Госдумы Александра Васильева, улучшается.

– Дороги из числа тех, что были отремонтированы в Волгограде в 2016 году, находятся в настоящее время в хорошем состоянии, – подтвердил он.

Ранее ИНТЕР рассказывал, как можно побороться за качество дорог в нашем регионе. Если вы считаете, что тот или иной участок дороги в вашем населенном пункте нуждается в срочном ремонте, добавьте его на сайте проекта. Чем больше голосов он наберет, тем скорее его приведут в порядок.

Нужно сказать, что волгоградцы вошли третьими в Топ-10 городов по активности граждан. На 5 апреля жители нашего региона отметили на карте проекта 193 дороги.  На первом месте – Курск (259 дорог), на втором – Санкт-Петербург (203). Хотя на волгоградский взгляд питерские дороги поражают своей ухоженностью. В десятку также вошли Саратов (157), Нижний Новгород (135), Рязань (134), Москва (133), Ялта (119), Псков (117) и Симферополь (109 дорог).

Всего с момента старта проекта 14 февраля на сайте зарегистрировались более 37 тыс. человек, которые добавили 8 495 дорожных участков, требующих ремонта. Из них 8 тыс. 132 (а это 9,5 тыс. км дорог) уже прошли модерацию на сайте. 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ, включены в настоящее время местными властями в планы ремонта.

Задать вопрос о защите прав автомобилиста можно здесь

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