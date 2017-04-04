Волгоград признан одним из самых бедных городов-миллионников России

Волгоград снова в числе антилидеров. На этот раз он вошел в топ-5 рейтинга, составленного по результатам исследования Департамента социологии Финансового университета при правительстве России. Опрашивались жители 35 городов. Им предлагалось оценить уровень своих доходов, ответив на пять вопросов:1) денег с трудом хватает на питание 2) средств хватает только на продовольствие и предметы первой необходимости 3) можем купить крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину) 4) можем купить новый автомобиль 5) денег хватает на все, включая недвижимость.

Результат опроса оказался весьма печальным: 63% жителей нашего региона отнесли себя к малообеспеченным, еще 18% — к критически бедным, то есть эти люди едва способны выкроить средства на пропитание и находятся на грани выживания.

Очень сложно обстоит дело у молодого населения Волгоградской области. Так, почти 40 % молодых мужчин от 18-30 лет являются малообеспеченными, 2 % этой социальной группы критически бедны, а если считать молодежь в целом, то все 44% считают себя малообеспеченными.

Помимо Волгограда в топ-5 самых бедных городов России вошли Тольятти (он возглавил список анти-лидеров), Астрахань, Пенза и Саратов. Лучше всего живут Москва, Владивосток и Екатеринбург.