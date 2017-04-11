Водителя, сбившего трех девочек в Волгоградской области, оставили в колонии на 6 лет

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о ДТП в Иловлинском районе. Водителя, сбившего трех девочек, переходивших трассу у рынка, расположенного неподалеку от райцентра, оставили в колонии на 6 лет

Напомним, трагедия случилась 30 октября 2016 года на 73-м километре дороги М-6 «Каспий», где расположен рынок, именуемый в народе «Крестом». Две школьницы 11 и 13 лет и 5-летняя малышка возвращались в сопровождении бабушки после каникул в Волгоград из Кумылженского района.

Когда автобус остановился на обочине. Девочки решили сходить перейти на противоположную сторону по «зебре». Автобус, двигавшийся по трассе, протаранил подружек, не притормозив.

30 ноября дело Магомеда Гасанова было передано в суд. Его обвиняли по ч. 5 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 2 февраля 2017 года водителю вынесли приговор – Иловлинский райсуд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

– Не согласившись с приговором ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания, защитник осужденного Гасанова обжаловал его в апелляционном порядке, – сообщили ИНТЕРу в областной прокуратуре. – Также приговор обжалован потерпевшими по делу ввиду мягкости назначенного наказания.

Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции в отношении Гасанова без изменения. Приговор вступил в законную силу.