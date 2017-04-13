Владыка Герман совершил в Чистый четверг в Волгограде чин омовения ног

Владыка Герман совершил в Чистый четверг чин омовения ног священнослужителям. Это таинство, которое не применялось в церкви в 20 веке, было восстановлено в 2009 году Патриахом Кириллом. По традиции сначала Владыка был препоясан полотенцем, затем омыл ноги 12 священникам, сидящим на солее. Таинство совершается только раз в год.

Чистый четверг

Чистый четверг — день воспоминания о Тайной вечери, когда Иисус ввел главное таинство православного мира — таинство Причастия. В этот день он последний раз делил трапезу с 12 апостолами и говорил о великих событиях, которые вскоре сбудутся вечери предшествовал чин омовения ног, который и вошел потом в церковный обычай.

В этот день все верующие стремятся в храм, чтобы причастится. Помимо этого, начинают красить яйца и печь куличи — разговление не за горами. Но впереди главные дни поста — Страстная пятница, когда верующие вспоминают страдания Христа на Кресте.

За тем последует Великая суббота, когда верующие готовятся к главному торжеству года. Наконец, в 23.30 в храмах начнутся торжественные службы, посвященные Пасхе. Они продйут во всех храмах Волгоградской области.

В субботу начнут святить куличи, а в воскресенье в Волгоград доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

Фото Волгоградской епархии

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