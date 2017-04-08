О чем рассказал Владимир Путин на форуме журналистов в Питере 6 апреля

. Здесь присутствовал и журналист ИНТЕРа Галина Гунькина, котрая стала одним из победителей конкурса «Правда и справедливость». Напомним, жюри конкурса отметило серию публикаций нашего еженедельника, посвященного судьбе молодой женщины, сотрудницы полиции, которая пострадала по вине медиков. До сих пор никто из тех, кто причинил непоправимый вред ее здоровью, не наказан.

Из волгоградских журналистов на форуме были также отмечены Татьяна Стародымова (ИА «Высота 102»), Денис Каехтин («Московский комсомолец»), Сергей Жуков («ВолгаПромЭксперт») и Роман Мерзляков («Российская газета»). Но «акулы пера» не только праздновали свою победу. Они стали участниками обсуждения проблем – важнейших для жителей всей страны и нашего региона в частности. Выяснилось – многие из них можно решить, если принять активное участие в проектах ОНФ.

Проекты ОНФ

Здесь будет двор-сад — так можно назвать проект ОНФ по благоустройству дворов. Он стартовал недавно, но уже вызвал интерес жителей. В нашем регионе тоже можно принять в нем участие.

Еще один проект о котором шла речь на форуме — это создание карты убитых дорог. Здесь волгоградцы проявили большую активность.

Проект ликвидации свалок также наверняка вызовет интерес в нашем регионе. В нем могут участвовать все жители, сообщая об объектах складирования мусора.

Спроси президента

В последний день работы форума с журналистами из всех регионов России встретился лидер ОНФ, глава государства Владимир Путин. Первый вопрос, с которым обратились участники к президенту, касался политики Почты России. Это ведомство готово в очередной раз поднять расценки на свои услуги. В результате газеты и журналы становятся слишком дороги, а порой и недоступны для жителей села. А ведь именно они в основном читают печатную прессу – горожане предпочитают интернет-СМИ.

Владимир Путин предложил перейти к субсидированию изданий.

– Речь может идти об отдаленных населенных пунктах, об отдельных категориях граждан – инвалидах, ветеранах, – пояснил президент. – Вот по этому пути, мне кажется, вполне можно было бы пойти.

Другой вопрос касался судьбы обманутых дольщиков строительной компании Су-155. Напомним, недостроенные дома и людей без квартир и денег эта обанкротившаяся фирма оставила в четырнадцати регионах страны. В их числе и Волгоградская область.

Президент заверил, что держит ситуацию под контролем. И пообещал, что все недостроенные дома, начатые Су-155, будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.

Продолжив обсуждать жилищный вопрос, глава государства заявил, что государство сделает все, чтобы повторить программу по расселению ветхого и аварийного жилья.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин отметил, что в России не планируют вводить специальные ограничения в Интернете, кроме тех, что уже действуют сегодня на законодательном уровне.

Он также заверил, что в стране будет продолжаться государственная поддержка аграриев.

И еще важный момент: президент уверен, что следует поддерживать предприятия, которые заботятся о людях с ограниченными возможностями, и не жалеть денег для того, чтобы обеспечить таких людей работой и достойной зарплатой.

Питер – мы с тобой…

К сожалению, финал форума был омрачен трагическими событиями. Ровно в то время, когда журналисты общались с Владимиром Путиным, произошел взрыв в питерском метрополитене. Журналисты узнали об этом только покинув экспоцентр, в котором проходила встреча. Взрыва прогремели на станциях «Сенная» и «Технологический институт» – здесь участники форума, отправляющиеся домой на поезде, делали пересадку на ветку первой линии, которая ведет к Московскому вокзалу.

В числе погибших по счастливой случайности не было журналистов. Но погибли другие невинные люди. Общероссийский народный фронт и участники медиафорума ОНФ выразили соболезнования их семьям и друзьям.

Нужно сказать, что в целом питерцы достойно перенесли утрату . В городе не было паники, все, кто оказался рядом с местом трагедии, всячески старались помочь и пострадавшим от взрыва, и тем, кто просто не мог добраться домой из-за остановки работы метро.

Уже на следующий день метрополитен работал в обычном режиме.

Галина Гунькина