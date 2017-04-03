Кодекс преткновения: удастся ли вернуть льготы региональным ветеранам труда в Волгоградской области

Удастся ли вернуть льготы региональным ветеранам труда в Волгоградской области? Этот вопрос остается одним из самых актуальных для нашего региона. О нем сайт писал не раз, объясняя: власти недооценивают проблему бедности в регионе. Но в редакцию ИНТЕРа продолжают поступать обращения читателей по социальным проблемам, которые обострились в области с вступлением в действие с июля прошлого года Социального кодекса Волгоградской области (СКВО). Согласно документу, целый ряд региональных ветеранов труда, чей доход превышает полуторную норму прожиточного регионального минимума, утратил право на ежемесячную доплату. Для пожилых людей это стало и моральным, и материальным ударом. В ситуацию вмешались ветеранские организации, Общественная палата, лепутаты областной думы. Работа над Социльным кодексом продолжается по сей день.

Льготы региональным ветеранам труда

По Социальному кодексу ИНТЕР опубликовал в газете и на сайте ряд консультаций нашего общественного правового эксперта, заслуженного юриста России Владимира Кудрявцева. Сегодня эксперт, который является ещё и членом бюро Волгоградского областного Совета ветеранов, информирует читателей о проводимой работе с органами власти в попытках ввести СКВО в правовое поле: защищать нуждающихся, оказывать им социальную поддержку, а не отнимать её как это произошло в реальности.

— Ещё до вступления СКВО в силу Облсовет ветеранов обжаловал в Прокуратуру Волгоградской области ущемление нормами кодекса некоторых социальных прав жителей региона. В ответе прокуратуры от 29.06.2016г., в частности, сказано: «В Кодексе в целом сохранены права на меры социальной поддержки и социальной помощи семьям, имеющим детей, пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам военной службы и другим категориям граждан, пользующимся льготами в силу действующих в настоящее время законодательных актов Волгоградской области.

В то же время объем отдельных мер социальной поддержки и социальной помощи, а также условия их предоставления изменены, что не противоречит федеральному законодательству. (…) Таким образом, основания для вмешательства прокуратуры области отсутствуют».

Это отписка – прокуроры проигнорировали мнение о том, что СКВО нарушает ст.4 ГК РФ, запрещающую обратную силу новых правовых актов, и ст.55 Конституции РФ, установившей, что запрещается издавать законы, отменяющие или умаляющие права человека. Составители СКВО, депутаты, прокуроры не спрогнозировали негативные последствия от его внедрения, хотя при обсуждении на стадии законопроекта оппоненты на этом акцентировали внимание. В итоге имеем то, что имеем: более 70 тысяч ветеранов труда Волгоградской области по ст.28 СКВО лишены ЕДН, процессы обеднения усугублены. Еще несколько десятков тысяч пенсионеров фактически «травмированы» введением принципа нуждаемости для приобретения социального проездного билета по ст.48,49 СКВО – при каждой посадке в транспорт они проклинают всех, кого считают виновным в таком отношении к старшим поколениям.

Коллективная жалоба

Прогрессирующий процесс обнищания населения в области вынудил граждан и общественные объединения писать жалобы в различные инстанции, вплоть до Губернатора и Президента России.

Так, коллективная жалоба одиннадцати пенсионеров города-героя Волгограда в адрес Губернатора по поводу введения сомнительной социальной ценности «порога нуждаемости» для приобретения социального проездного билета была переправлена в Комитет соцзащиты. Комитет «разъяснил» обратившимся в ответе от 02.02.2017г., что «…в качестве меры, дополняющей действие ЕДВ, с 2005 года в Волгоградской области были введены социальные проездные билеты.

Финансирование полномочий, предусмотренных вышеназванной статьёй (ст. 26.3-1 ФЗ №184 – авт.), не является обязанностью субъекта РФ, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из Федерального бюджета. (…) Данная мера (речь идет о «нуждаемости в зависимости от дохода» — авт.) может быть пересмотрена при улучшении финансово-экономической ситуации в области ».

Странная логика властей, будто там не знают, что предоставленные ранее пенсия, меры социальной поддержки и льготы по Конституции Российской Федерации не могут быть «отняты» или «урезаны», они должны только расти, хотя бы на процент инфляции ежегодно.

Правда, по величине «порога нуждаемости» власти региона выполняют обещанное: за год «порог» вырос с 13 179 руб. до 13 191 руб. сегодня, но фактически это консервация бедности, а не социальная поддержка.

Обращения из нашей области дошли и до Президента РФ. На второе электронное обращение одной из ветеранских организаций (не называю её, поскольку переписка у них еще продолжается – авт.) пришел ответ из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Из него следует, что ранее полученное обращение направлено в Администрацию Волгоградской области «в целях объективного и всестороннего рассмотрения» и в Прокуратуру Волгоградской области «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности»… с просьбой проинформировать Вас о результатах рассмотрения. (…) Одновременно сообщаем, что для объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения запрошены необходимые документы и материалы».

Встреча 16 марта

Администрация области провела 16 марта 2017г. встречу с ветеранами по применению СКВО и разрешению других назревших проблем старших поколений региона – в зале было более 60 человек и представители комитетов, ведающих вопросами транспорта, соцзащиты, ЖКХ, территориальных образований. Но на разговоре присутствовали рядовые исполнители комитетов, поэтому, хотя обмен претензиями и мнениями состоялся острый, — ветераны потребовали встречу с первыми лицами, чтобы проблемы можно было решить, а не только обозначить. Такая встреча готовится. Представители комитетов обещали так же предоставить письменные ответы на поданные из зала письменные запросы, проработав возможность и формы преодоления сложностей в социальной среде. Не знаю, как отчиталась Администрация Волгоградской области перед Администрацией Президента Российской Федерации, но, похоже, в АП поняли, что неудачно и формально переслали жалобу самим нарушителям. И дослали электронный ответ в неназванную пока ветеранскую организацию (имеется у авт.): «вы вправе обжаловать в суд решение, принятое государственным гражданским служащим – консультантом департамента письменных обращений граждан и организаций Управления М(фио), по результатам рассмотрения Вашего обращения».

ИНТЕР проинформирует читателей о развитии событий вокруг СКВО. Мы все надеемся, что в преддверии главных выборов 2018 года власти России и региона обратят внимание на клубок социальных проблем на фоне обеднения населения и примут необходимые решения. Чтобы не потерять доверие и голоса активной части электората – ветеранов.

Кстати говоря, Облсовет ветеранов уже давно внес предложение приостановить действие или скорректировать ряд норм СКВО, а для комплексного решения проблем старших поколений сформировать Программу преодоления бедности в Волгоградской области. Также высказано пожелание публично обсудить итоги применения СКВО за прошедшее время от 01 июля 2016 года. Пока реакция властей не ясна.

В тему Социальный кодекс: что ждет льготников региона

Кому выгоден Соцкодекс

Задать вопрос Владимиру Кудрявцеву