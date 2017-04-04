В Волгоградской области задержан подозреваемый, получивший 45 млн рублей незаконным путем

58-летний предприниматель, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, задержан в Волгоградской области. Установлено, что он – житель Волжского, уже имеет судимость и сейчас подозревается в получении почти 45 миллионов рублей мошенническим путем.

Крупные суммы денег мужчина регулярно получал от своего знакомого в период с июня 2013 года по август 2014 года. Взамен он обещал решить чуть ли не любые проблемы, возникающие «с законом». Так, мошенник, якобы, готов был уладить казус с прекращением уголовного дела, похлопотать за вынесение «нужного» решения арбитражным судом, а огромную взятку в 26 миллионов он получил за прекращение выездной налоговой проверки.

Средства были необходимы, якобы, для того, чтобы хватило расплатиться с рядом должностных лиц, причастных к решению проблем. Однако ни одно из обещаний подозреваемым не было выполнено. В итоге обманутый коммерсант обратился в полицию.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, подозреваемый задержан, и судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако вину свою подозреваемый категорически отрицает и отказывается от дачи каких-либо показаний.