04.04.2017   Социум   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгоградской области ветеранам ВОВ сократят сроки государственной регистрации до 2 дней

Такое решение принято Управлением Росреестра по Волгоградской области в связи с предстоящим празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о сокращении сроков государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, ветерану достаточно предъявить соответствующее удостоверение.

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