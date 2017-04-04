В Волгоградской области ветеранам ВОВ сократят сроки государственной регистрации до 2 дней

Охота на кнопкодавов: о пользе и вреде волгоградских депутатов Госдумы На днях были опубликованы цифры очередного исследования на тему эффективности власти. На сей раз рейтингами мерялись отечественные парламентарии. Для выяснения, кто из них более матери истории ценен, был использован только что изобретенный инструмент...