В Волгоградской области отравились кадеты

Облздрав сообщает – в Кумылженском районе 27 детей находятся под наблюдением медиков. Отравились кадеты — воспитанники филиала казачьего кадетского корпуса имени Константина Недорубова, расположенного в хуторе Попов. В образовательном учреждении они находятся круглосуточно. На плохое самочувствие пожаловались вечером 6 апреля.

Возраст пострадавших детей от 12 до 15 лет. У всех детей наблюдались признаки пищевого отравления. В настоящее время 21 ребенок помещен в Кумылженскую ЦРБ, шесть ребят – в Михайловскую ЦРБ.

В облздраве уверяют, что пациенты идут на поправку. В кадетском корпусе сегодня прошло расширенное оперативное совещание с участием председателя облздрава Владимира Шкарина, представителей муниципалитета, специалистов Роспотребнадзора и эпидемиологов.

Губернатор Андрей Бочаров взял ситуацию в Кумылженском районе области под личный контроль.

Фото с сайта облздрава