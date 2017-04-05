05.04.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгоградской области определены еще 150 мест для ярмарок

Для ярмарочной торговли в Волгограде и области вскоре будет работать еще 150 точек. Как пояснили в региональном комитете промышленности и торговли, 14 территорий введены непосредственно в Волгограде, Ольховке и Фролово, 21 место — в Волгограде и еще 150 мест- в районах области.

Делается это для того, чтобы уличная торговля не возникала стихийно и не наносила вред благоустройству поселка. В связи с этим организаторы торговли должны строго соблюдать определенные требования к внешнему виду и оформлению ярмарок, которые должны быть оговорены муниципалитетами и обозначаются при заключении договора. Обязательным является наличие твердого покрытия территории, стационарного или биотуалета, а также оборудованные места для сбора отходов.
На ярмарках можно торговать как со стационарных, так и с передвижных платформ.

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