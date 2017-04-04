В Волгоградской области начался пожароопасный сезон

С 30 марта по 31 октября в Волгоградской области вводится пожароопасный период. В связи с этим всех жителей предупреждают, что разведение костров в лесах, оставление не затушенными окурков и пропитанных горючими составами материалов запрещено. Кроме того, при охоте запрещается пользоваться пыжами из горючих или тлеющих материалов, заливать бензин в бак при работающем двигателе, въезжать в лес на авто с неисправной выхлопной системой, а также курить вблизи автомашин или разводить огонь.

За нарушения правил пожарной безопасности будет накладываться штраф о 1500 до 4000 рублей. В случае объявления особого противопожарного режима сумма штрафа возрастет до 4000 — 5000 рублей.

При обнаружении возгорания необходимо позвонить по единому федеральному номеру лесного хозяйства 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8(8442) 33-01-31.