В Волгограде пойдет под суд казачий атаман Владимир Головко, известный в Интернет-пространстве соцсетях своими патриотическими высказываниями, консервативными взглядами и нападками на «либералов». Его обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, в 2015 году Владимир Головко вступил в преступный сговор с директором ООО «ЧОП «Альфа-Н» Татьяной Афромеевой. Целью сговора было – искусственно увеличить кредиторскую задолженность компании так, чтобы ООО не могло удовлетворить требования основных кредиторов.

Казачий атаман якобы представил в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о включении его в реестр требований кредиторов. Фиктивные документы, имитирующие наличие перед ним у ООО «ЧОП «Альфа-Н» задолженности в размере 40 млн рублей, изготовила Татьяна Афромеева.

Однако, как сообщили ИНТЕРу в прокуратуре области, Головко и Афромеева не сумели довести свой преступный умысел до конца. Арбитражный суд, установив факт предоставления фальсифицированных документов, отказал Головко в удовлетворении исковых требований о включении его в реестр требований кредиторов.

На этом этапе к делу подключились сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Позже, на этапе расследования, которое проводилось региональным СУ СКР, обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда. Владимира Головко обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, и покушении на причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, причинившем особо крупный ущерб (ч. 1 ст. 303, ч. 3 ст. 30, пп.«а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Фото со страницы В. Головко в социальной сети Facebook